Publicado 07/01/2022 18:11

Rio - Nesta sexta-feira, a Globo liberou mais um spoiler sobre o 'BBB 22': detalhes sobre a casa. O reality, que começa no próximo dia 17, vai ter a decoração inspirada nos anos 1970, 1980 e 1990. E a equipe do programa confirmou que terão muitas cores, neon e xadrez pela casa.

"Para uma geração inteira, a viagem será direto na memória afetiva, de um estilo que marcou época. Para outros, uma viagem um tanto cringe, até mesmo de gosto duvidoso. A vida antes do BBB – sim, isso existiu um dia – e tudo aquilo que brilhou nas décadas de 1970, 80 e 90 são peças-chave na nova temporada", diz o comunicado que ainda fala que as três décadas vão nortear outros aspectos do programa.

"Seja na decoração da casa ou até mesmo nos temas dos monstros da edição, o público vai reconhecer itens típicos, presentes nas casas da avó, da mãe, e inspirados em filmes e programas de TV que marcaram época. Dos clássicos jogos de videogame, às máquinas jukebox e fliperama, do rock ao pop, tão emblemáticos: as tendências dominam a nova residência", completava a nota.