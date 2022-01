Influenciadora Shantal e Matheus Verdelho - Reprodução

Influenciadora Shantal e Matheus VerdelhoReprodução

Publicado 10/01/2022 09:44

São Paulo - A influenciadora Shantal Verdelho, de 32 anos, concedeu uma entrevista ao "Fantástico", neste domingo, para abordar as acusações de violência obstétrica que formalizou contra o médico Renato Kalil, responsável pelo parto de Domenica, sua filha caçula, fruto do relacionamento com Mateus Verdelho.



fotogaleria

Durante o papo com a repórter do programa, a influenciadora revelou o motivo de não ter se posicionado antes. "Não queria a imagem da minha filha exposta desse jeito, porque a chegada dela foi horrível", iniciou. Ao falar sobre o parto, que durou 48 horas, ela narra uma experiência de dor e trauma. "Entrei em trabalho de parto, fiquei em casa tendo os primeiros sinais, as primeiras contrações. No hospital, foram aproximadamente 12 horas. Ele chegou nas duas horas finais, muito apressado e foi quando mudou o clima do parto. Eu não entendia aquela pressa", relatou Shantal.

Apesar do trauma, Shantal Verdelho contou durante o papo que pretende ressignificar a situação. "Fiquei muito abalada emocionalmente quando aconteceu. Eu fui lá para o fundo do poço e agora estou ficando forte. Estou ressignificando a história e, talvez, eu consiga salvar várias mulheres", encerrou ela. Nas redes sociais, mas principalmente no Twitter, a influenciadora segue recebendo mensagens de apoio. Confira reações.

Fiquei horrorizada com o caso da Shantal no parto da bb dela — (@BracioliV) January 10, 2022

Shantal tem toda a minha admiração, desde que veio a público a violência obstétrica, eu como mulher, como mãe, fiquei arrasada. A única protagonista do parto é a mulher, a única que decide sobre os procedimentos é a mulher.



EPISOTOMIA É VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA — (@fernandayanca) January 10, 2022

Pensando no relato de violência obstétrica que a Shantal sofreu no parto. Se o médico famoso, num parto de uma famosa, com tudo sendo gravado fez isso, imagina o que não é feito quando é um anônimo que não terá provas? Pior ainda não as acusações de abuso e importunação sexual. — (@lorenafersilva) January 10, 2022

Assisti o parto da shantal e tô simplesmente em choque nenhuma mulher devia passar por tamanha violência ainda mais em um momento que era pra ser tão lindo — (@helohsousa) January 10, 2022

Entenda o caso

O caso começou em em de dezembro de 2021, quando vazaram um áudio de Shantal Verdelho alegando ter sido vítima de violência obstétrica durante o parto de Domenica. Após a repercussão, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência contra Renato Kalil por violência obstétrica. Após Shantal, outras mulheres vieram a público denunciar o médico. A jornalista Samantha Pearson, por exemplo, definiu o contato com o ginecologista como "traumatizante". À época, em comunicado à imprensa, o ginecologista negou as acusações. O caso está sendo investigado pelo 27º Distrito Policial, localizado na zona Sul de São Paulo.