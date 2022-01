Tadeu Schmidt - Reprodução/Globo

Publicado 10/01/2022 10:45 | Atualizado 10/01/2022 11:45

Rio - Tadeu Schmidt retornou ao fantástico, neste domingo, para dar dicas sobre os participantes do "Big Brother Brasil 21", que vai estrear na próxima semana, na Rede Globo. A lista de nomes começa a ser divulgada pela emissora nesta terça-feira.

O novo apresentador do reality disse que alguns spoilers já foram dados pelo diretor da atração, Boninho. Por sua vez, ele disse a origem de alguns brothers e sisters. "Podem anotar: no 'BBB 22' tem gente de Minas [Gerais] Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba e entre outros estados", disse ele, que ainda revelou a profissão de alguns deles: professora, relações públicas, estudante de medicina, influenciador e ator.

Tadeu ainda deu outras pistas sobre as características dos confinados, aguçando os internautas que começaram a apontar nomes de famosos.

"Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros — esse aqui vai ter vida fácil no 'BBB', vai ser refrescante. Tem quem se amarre em balé clássico. Tem outra que prefere circo. Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé! Quem é que faz isso?. Tem gente que diz que só come besteira na rua escondido da família", disse.

Na web, internautas apontaram o nome da influenciadora Jade Picon, pois ela já gravou um vídeo dizendo que "sempre dá descarga com o pé". Já os nomes de Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, e Aline Campos, que assinava como "Riscado", foram levantados por serem bailarinas.