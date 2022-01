Hariany aconsellha: Se entreguem e esqueçam o medo das câmeras - Divulgação

Publicado 12/01/2022 05:00

Rio - A contagem regressiva para embarcar na nave louca do 'Big Brother Brasil' já começou! Faltam apenas cinco dias para dar aquela espiadinha na 22ª edição do reality show da Globo, que estreia no dia 17 de janeiro (segunda-feira), sob o comando de Tadeu Schmidt. Ex-participantes da atração não escondem a expectativa para o início do programa e abrem o jogo sobre o que esperam assistir.

Kerline Cardoso (BBB21) confessa que quer conferir as tretas. "Quero fogo no parquinho (risos). O BBB, além de entretenimento, tem a capacidade de ser palco de debates de questões sociais, como machismo, racismo, xenofobia, entre outros. Acredito que teremos mais uma edição histórica", destaca. Aline Dahlen (BBB 14) também gosta de ver a chapa esquentar. "Espero um bom elenco e um povo treteiro. Alguém que consiga superar minhas tretas. Tretas do bem", diverte-se. Victor Hugo (BBB 20) deseja um jogo bem movimentado. "Quero que tenha muitas reviravoltas. Vários protagonistas e que a história não se centralize em ninguém. Muita energia positiva e engraçada. Inclusive tretas leves e divertidas". Já André Martinelli (BBB 13) torce pelas novas dinâmicas. "Espero muitas novidades e surpresas. O BBB se reinventou de uma forma surpreendente nas últimas duas edições. Então provavelmente vamos ter mais dinâmica nova na casa".

Através das redes sociais, Boninho deu a entender que o reality terá 20 participantes divididos em dois grupos: pipoca e camarote. Hariany (BBB 19), então, dá um conselho para os futuros moradores da casa mais vigiada do Brasil. "Se entreguem e esqueçam o medo das câmeras. Agora o povo já vai pra lá com medo de ser cancelado e acaba se auto cancelando por não transparecer quem realmente é. Sejam vocês mesmos!", opina. Aline Dahlen afirma: "Seja original e orgânico. Não tente criar personagem, porque a máscara sempre cai". Victor Hugo acredita que o segredo para ir bem no reality é ter equilíbrio: "O conselho é: não esperem! Vão pra cima, vão com tudo. Quem tenta se preservar muito, perde. E quem se expõe demais também. Tem que ir pra cima equilibrando isso!". André Martinelli também revela uma estratégia: "Aprender a ouvir mais do que falar. Se divertir e quando precisar se posicionar que seja com coerência e sabedoria. Afinal você está num jogo, tem que ser sensato".

As especulações sobre os famosos que vão participar da atração tem movimentado as redes sociais. Mas o mistério está prestes a ser revelado, já que a lista dos participantes será divulgada amanhã. Enquanto isso, Victor Hugo faz suas apostas. "Eu acho que Arthur Aguiar e Ellen Rocche vão estar. Tiago Abravanel e Jade Picon eu também arriscaria dizer. Mas espero que eu seja surpreendido". Kerline concorda com alguns nomes citados. "Tem alguns nomes bem fortes como Arthur Aguiar, Jade Picon. Mas vamos ver mesmo os que entram". Hariany brinca: "Vejo todos os spoilers mas o Boninho dribla tudo, não tenho ideia não, viu? Quem eu achava que ia já desmentiu, prefiro nem opinar", diz, aos risos. Aline Dahlen revela quem gostaria de ver no reality. "O Diego Hypolito. É atleta como eu, representante da comunidade gay. Acho ele incrível".