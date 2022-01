Luciano Huck ajuda Anitta a encontrar um novo boy no ’Domingão’ - Reprodução

Luciano Huck ajuda Anitta a encontrar um novo boy no ’Domingão’Reprodução

Publicado 12/01/2022 07:38

Rio - Quando esteve no Brasil, Anitta pediu ajuda nas redes sociais para encontrar um boy. Luciano Huck, então, resolveu ajudar a cantora e vai promover uma seletiva no "Domingão" para que Anitta encontre seu par. A cantora estará no programa do próximo domingo e três candidatos vão disputar sua atenção no palco.

fotogaleria

"Vamos tentar arranjar um namorado para Anitta na televisão, vai ser divertido. Topa?", pergunta Luciano Huck na primeira chamada do quadro. "Eu topo tudo, né, Luciano?", respondeu a cantora. Anitta foi separada dos rapazes por uma divisória e chegou a colocar uma venda nos olhos.

O assunto repercutiu nas redes sociais. "Se a Anitta precisa de um programa de TV para arrumar um, imagina nós, meros mortais", disse uma internauta.

E olha que a Anitta nem é pobre pro Luciano Huck humilhar —(@_srtalycia) January 11, 2022

Cara, se a Anitta tá precisando que o Luciano Huck arrume um crush pra ela...

Se tá difícil pra ANITTA

Imagine pra mim!#UmLugarAoSol #Domingao — Dri em apuros na RevoluçaoMLV2022 (@DridriComenta) January 12, 2022

#Domingao promete com esse quadro da Anitta; é disso que a gente gosta, Luciano Huck! — (@alcidescfilho) January 12, 2022

Luciano Huck vinha sendo um total desastre, ai resolveu apelar para Anitta em busca de um “crush”, é um dança gatinho com grife.. Rodrigo Faro deveria processar. — (@ofredpereira) January 12, 2022

A Globo foi PERSPICAZ em investir em Juliette arrumando macho pra Anitta pra salvar o programa do Luciano Huck hein — martin (@uaimartin) January 12, 2022