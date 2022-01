Programa ’Ideias à Venda’ estreia em fevereiro na Netflix - Divulgação

Programa ’Ideias à Venda’ estreia em fevereiro na NetflixDivulgação

Publicado 12/01/2022 11:15

Rio - O reality show "Ideias à Venda", comandado pela apresentadora Eliana na Netflix, já tem data de estreia: 9 de fevereiro. No programa, quatro participantes vão ter que conquistar o público e os jurados em busca do grande prêmio de 200 mil reais para investir em seus negócios.

"Estou no ar há mais de 30 anos e ainda não havia vivido essa experiência. O streaming é uma evolução incrível da comunicação audiovisual. E eu amei cada minuto, principalmente pela oportunidade de tratar, de forma leve, de um tema de que gosto tanto. Como empreendedora, adorei trocar e aprender com os participantes, com a nossa especialista Luana Genót e com os convidados maravilhosos que recebemos no painel de jurados", comenta Eliana.

No formato game show, a cada episódio, quatro empreendedores do mesmo setor terão que apresentar suas ideias, impressionar os jurados e convencer a plateia, em etapas de eliminação. Eles serão colocados à prova e apenas os dois melhores chegam à última fase, com um valor inicial já garantido no bolso. A decisão final de qual deles merece receber o grande prêmio estará nas mãos das 100 pessoas da plateia. Ganhar essa bolada não vai ser fácil e, antes de saber o resultado dessa escolha, os empreendedores terão que ousar e fazer uma aposta com tudo o que já conquistaram. É tudo ou nada!

Para auxiliar os competidores a também testar seus modelos de negócio, a bancada de jurados é composta pela empresária, jornalista e ativista pela igualdade racial, Luana Génot, em cadeira fixa. A cada episódio, Luana contará com a participação de um jurado convidado - Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema usarão de um olhar especializado em suas áreas de atuação para avaliar os produtos apresentados no palco.