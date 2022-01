Tadeu Schmidt é o apresentador do ’BBB 22’ - Reprodução

Tadeu Schmidt é o apresentador do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 12/01/2022 11:41

São Paulo - Falta menos de uma semana para a estreia do "BBB 22" e com a nova edição do reality a Globo pretende faturar milhões. De acordo com o site Notícias da TV, a emissora cobra mais de R$ 500 mil para um anunciante aparecer durante os intervalos comerciais do reality show.

fotogaleria

Para aparecer por 30 segundos em rede nacional durante o comercial do "BBB", a empresa interessada teria que desembolsar R$ 547,7 mil. Ou seja, em um comercial com três anunciantes, o canal de televisão já seria capaz de faturar aproximadamente R$ 1,6 milhão, um valor maior do que o prêmio de R$ 1,5 milhão oferecido ao grande vencedor da edição.

A Globo também ofereceria outros valores aos possíveis anunciantes. Caso uma empresa deseja aparecer durante um minuto nos comerciais do reality show, ela precisaria desembolsar nada menos do que R$ 1,095 milhão.

Esses valores seriam somente para o mês de janeiro, pois há uma perspectiva de aumento nos preços. Para fevereiro, o valor cobrado para um anúncio de 30 segundos subiria para R$ 570 mil. Em março esse preço pode subir ainda mais se o programa estiver fazendo sucesso entre o público e trazendo uma boa audiência.

Entretanto, nem todos os anunciantes precisam pagar necessariamente esse valor. Ainda de acordo com o Notícias da TV, a Globo costuma oferecer descontos aos interessados em anunciar durantes os intervalos e os anunciantes fixos do programa também tem direito a aparecer em um número definido de breaks sem precisar pagar a mais por isso.