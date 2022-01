Tadeu Schmidt - Reprodução/Globo

Rio - Apesar dos telespectadores esperarem pela lista de participantes do "Big Brother Brasil 22", a Rede Globo anunciou outra novidade nesta quarta-feira: o botão de desistência que ficará na sala da casa do reality show. Quem tiver o momento “chega, eu quero sair” após alguma briga ou momento de tensão, poderá acionar o botão e estará automaticamente eliminado do programa.

A decisão de sair é séria e, para apertar o botão, será necessário passar por algumas etapas, já que o item está protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando indicado pela luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não tem jeito. Pode até fazer a mala, mas vai ter que esperar. A decisão de sair é séria e, para apertar o botão, será necessário passar por algumas etapas, já que o item está protegido em uma caixa iluminada, fechada por escotilha. Além disso, ele só poderá ser acionado quando indicado pela luz verde, em horários determinados. Se estiver vermelho, não tem jeito. Pode até fazer a mala, mas vai ter que esperar.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.