Andréa Beltrão e Daniel Dantas em Um Lugar ao SolReprodução/TV Globo

Publicado 13/01/2022 10:58 | Atualizado 13/01/2022 11:00

Rio - O capítulo desta quarta-feira de "Um Lugar ao Sol" rendeu mais elogios para a atriz Andréa Beltrão, que interpreta a personagem Rebeca no folhetim escrito por Lícia Manzo. Ao descobrir a atração de Túlio (Daniel Dantas), a personagem chamou a amante do marido de "piranha" e deu ultimato ao homem. O barraco em pleno horário nobre da Globo deu o que falar e bombou na web.

Rebeca viu Túlio saindo aos beijos com Ruth (Pathy Dejesus) da empresa do próprio pai, Santiago (José de Abreu). Em casa, ela lavou a roupa suja com o marido. “O nome do motivo se chama Ruth. Aquela piranha. Piranha“, esbravejou.

“Não foi ninguém que me contou, eu vi. E não foi em São Paulo, pra onde você disse que ia. Foi aqui no Rio de Janeiro, saindo do carro aos beijos, dentro da garagem da empresa do meu pai!”, continuou a personagem. Confira a cena:

Na web, internautas repercutiram tanto que o nome da atriz ficou entre os mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira e manhã de quinta-feira. "Rebeca gritando PIRANHA com imensa satisfação, humilhando Túlio e Andréa Beltrão dando aquele show de sempre. Que cena prazerosa", tuítou uma pessoa. "Rebeca armando barraco é tudo para mim", disse outra.

Rebeca gritando PIRANHA com imensa satisfação, humilhando Túlio e Andréa Beltrão dando aquele show de sempre. Que cena prazerosa!!!!! #UmLugaraosol pic.twitter.com/wlb5aGI3IL — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 13, 2022 "o nome do motivo é ruth AQUELA PIRANHAAAA PIRANHAAA" rebeca armando barraco é tudo pra mim, andrea beltrao gigante#UmLugarAoSol pic.twitter.com/UL31gTUvTt — bianca (@tfinalgirl) January 13, 2022 Houve quem elogiasse a atuação de André Beltrão. "Rebeca é a melhor personagem dessa novela. Andrea Beltrão eu te venero", escreeu uma telespectadora. "Hoje a Andrea Beltrão consolidou a novela como sua, que talento, Rebeca a maior", postou outra. REBECA É A MELHOR PERSONAGEM DESSA NOVELAAAA.



ANDREA BELTRAO EU TE VENERO pic.twitter.com/ptcqW5zzLL — Saskia Lemos (@saskialms) — Saskia Lemos (@saskialms) January 13, 2022

#UmLugarAoSol



Hoje a Andrea Beltrão consolidou a novela como sua, que talento, Rebeca a maior pic.twitter.com/OJ9CiJPq4b — Luan (@luanziie) January 13, 2022

"A misteriosa Andréa Beltrão vc olha assim de longe parece tranquila mas ela esconde uma energia de carioca suburbana barraqueira gigante dentro dela", analisou uma telespectadora carioca.

a misteriosa andrea beltrão vc olha assim de longe parece tranquila mas ela esconde uma energia de carioca suburbana barraqueira gigante dentro dela pic.twitter.com/NLygQ3k2DM