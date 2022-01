Tiago Abravanel - Reprodução

Rio - O ator e cantor Tiago Abravanel, de 34 anos, está confinado para o "Big Brother Brasil 22" e é um dos participantes com covid-19, segundo o colunista Fefito, do Buzzfeed. Devido a um imprevisto, o neto de Silvio Santos teria sido o último famoso a ser confinado em um hotel do Rio.

Ainda segundo o colunista, Tiago assinou o contrato para participar do programa em novembro. Recentemente, ele teria cancelado um show e pago multa do próprio bolso para entrar no reality. A agenda do artista estaria congelada pelos próximos três meses também.

O nome de Tiago circula entre os possíveis nomes a integrar o reality global há algumas semanas. A hipótese ganhou força após o diretor Boninho dizer que um dos participantes do grupo "Camarote", ou seja, dos famosos, poderia estar na Broadway.



Com estreia marcada para a próxima segunda-feira, o "BBB 22" vai divulgar a lista oficial dos confinados nesta sexta-feira durante a programação da Rede Globo. divulgará oficialmente seus participantes nesta sexta-feira (14). Tadeu Schmidt será o apresentador desta temporada.