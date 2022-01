Otaviano Costa - Reprodução

Publicado 13/01/2022 16:14

Rio - Otaviano Costa está de volta à TV aberta! O apresentador assumirá o comando da competição culinária 'Cozinhe se Puder - Mestres da Sabotagem', do SBT. O programa contou com a apresentação de Sérgio Marone na temporada anterior.

Otaviano falou sobre a expectativa para o retorno à televisão. "Era a hora certa pra voltar à TV. Estou com meu estúdio a pleno vapor, a nossa agência criada e produzindo muitas coisas. E acrescentar a TV novamente a toda essa engrenagem, me deixa plenamente realizado e feliz. Que bom que é estar de volta ao SBT, a casa dos grandes comunicadores, a emissora onde tudo começou para mim. E é claro, fazer um reality com a incrível Discovery também me deixa muito empolgado. "Bora" todo mundo pra cozinha!!", disse em comunicado.

Em cada episódio, quatro cozinheiros lutam por um prêmio de até 25 mil reais. Os competidores batalham em três provas eliminatórias e só um deles fica com o que sobrar do prêmio. Durante a competição acontecem diversos leilões de produtos e ingredientes bem inusitados e quem der o maior lance vai poder sabotar um concorrente. Ao fim de cada prova, o chef Giuseppe Gerundino faz a avaliação dos pratos e elege o pior, sem ter ideia do que aconteceu na cozinha. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou e o título de Mestre da Sabotagem.