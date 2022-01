Paulo André é cotado como participante do BBB 22 pelos internautas - reprodução do instagram

Publicado 13/01/2022 19:16 | Atualizado 13/01/2022 19:29

Rio - Após Boninho divulgar uma foto mostrando mãos de participantes do 'Big Brother Brasil 22', os internautas já começaram a especular alguns nomes. Um deles foi o de Paulo André, de 23 anos, destaque do atletismo brasileiro. Usuários do Twitter fizeram até montagens com a foto da mão do atleta e da que o diretor do reality exibiu nesta quinta-feira.

"E vocês achando inúteis as dicas de mão do Boninho!!!!! Paulo André Camilo do atletismo confirmado no BBB pode confiar", escreveu um. "Vocês são umas pestes, já descobriram um nome do #bbb pela mão do Paulo André", comentou outro.

e voces achando inúteis as dicas de mão do boninho!!!!! Paulo André Camilo do atletismo confirmado no bbb pode confiar pic.twitter.com/zt6iYs3j08 — Erika Kronemberger (@ErikaKronemberg) January 13, 2022

Vocês são umas pestes, já descobriram um nome do #bbb pelo mão?

No Instagram de Paulo André, os internautas também falaram sobre uma possível participação dele no 'BBB 22'. "O moço da mão do BBB", brincou um. "Passado que acharam a mão", divertiu-se outro. "Eu vindo ver a mão dele pra comparar com o post do Boninho", confessou um terceiro.

Paulo André conquistou o título do Campeonato Mundial do 4x100m, no Japão, em 2019. Ele é um dos destaques do atletismo masculino — nos 100m e 200m rasos, além do revezamento 4x100m.