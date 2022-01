Rafa Kalimann estreia na Rede BBB - reprodução da TV Globo

Publicado 13/01/2022 20:12

Rio - Nova apresentadora da #RedeBBB, Rafa Kalimann se emocionou na estreia do programa, exibido no Gshow e no Globoplay, nesta quinta-feira. Ao lado de Rhudson Victor, a digital influencer foi às lágrimas ao ver vídeos de sua participação no 'Big Brother Brasil 20'. "Acho bom que a gente está se preparando há dias, há semanas e, no primeiro momento, me tacam um VT, que desmonta tudo", disse.

fotogaleria

Logo depois, a apresentadora falou sobre o desafio de comandar a atração e confessou que o reality foi um marco na sua vida. "Eu estou muito feliz. Eu amo o BBB ,eu consumo e vivo isso de fora. Acho que [o vídeo] fez cair a ficha agora. A sensação é de volta pra casa, de pertencimento desse lugar. Foi por isso que aceitei o convite de participar da #RedeBBB. Obrigada por me receber."

Gente como a gente, Rafa está louca para saber quem são os participantes que vão embarcar na nave louca do 'BBB'. No entanto, ela confessa que sente ciúme dos novos confinados. "Se tem uma coisa que estou esperando na minha vida é esse BigDay. É entender quem vai entrar nessa casa e conhecer, porque eu tenho ciuminho da casa"

Gafe

Durante a #RedeBBB, Rafa Kalimann cometeu uma gafe ao esquecer o nome do apresentador Rhudson Victor, que está no programa desde o ano passado. "Eu falei para a Dani e para o...", disse ela, apontando para o colega de trabalho, como se fosse falar o nome dele. Após não lembrar o nome de Rhudson, a apresentadora seguiu com o assunto. Ele ficou visivelmente sem graça com a situação. O momento não passou despercebido pelos internautas.