Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 22Reprodução

Publicado 14/01/2022 11:46 | Atualizado 14/01/2022 11:51

Rio - Após fotos da área externa da casa do "BBB 22" serem divulgadas, internautas questionaram se não haveria mais quarto do líder. A Rede Globo comunicou, nesta sexta-feira, que o cômodo mudou de local e vai estar maior na nova edição.

fotogaleria

Quem vencer as provas de liderança do reality terá um quarto maior para chamar de seu por uma semana. Agora, o cômodo não se encontra mais no gramado, ele fica no segundo andar da casa e pode ser considerado um loft, pois é consideravelmente maior.



O ambiente terá novos recursos para o conforto e a diversão do líder e de sua turma vip, como área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas, camarim e mesa tática. A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon.

A aguardada foto do líder vem em novo formato: ganha o brilho de um grande painel de LED que exibirá a imagem do mandante da semana. E, além dos porta-retratos da família, o líder ainda terá como presente um álbum de figurinhas com imagens marcantes de sua estadia no confinamento.

O "BBB 22" tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro e a lista de participantes será divulgada nesta sexta-feira.