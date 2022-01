Tadeu Schmidt é o novo apresentador do ’BBB 22’ - Divulgação

Publicado 17/01/2022 07:00

Rio - A espera finalmente chegou ao fim. A 22ª edição do “Big Brother Brasil” estreia na noite desta segunda-feira na TV Globo. A nova temporada do programa está sob grande expectativa por conta das inúmeras mudanças no reality show, a começar pelo apresentador. O jornalista Tadeu Schmidt assume o comando da casa mais vigiada do Brasil no lugar de Tiago Leifert, que ficou cinco anos à frente da atração. Mas não é só isso que vai mudar no “BBB 22”. O diretor Boninho e Tadeu deram muitos spoilers sobre tudo que vai rolar. Confira!

Os primeiros apresentadores do “Big Brother Brasil” foram Marisa Orth e Pedro Bial. Enquanto a atriz ficou no programa apenas no seu ano de estreia, em 2002, o jornalista comandou o reality show até 2016. A 17ª edição do “BBB” contou com apresentação de Tiago Leifert, que ficou no programa por cinco anos, até 2021. Agora, em 2022, Tadeu Schmidt é o novo convocado por Boninho para assumir o reality show.Além disso, o humorista Rafael Portugal, que fez o maior sucesso no CAT BBB no ano passado, não estará mais à frente do quadro. Quem vai comandar o telefone da Central de Atendimento BBB agora é Dani Calabresa. E Paulo Vieira também terá um quadro para chamar de seu. Ele estará no inédito “Big Terapia”, onde vai analisar os participantes da casa de forma humorada.O aguardado “Bate-Papo BBB”, que antes era comandado por Ana Clara, agora será liderado por Rafa Kalimann. “Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos”, adianta a influenciadora digital.Já Ana Clara vai comandar o “BBB - A Eliminação”, no Multishow, além de ganhar um novo programa na #RedeBBB. O “Fora da Casa” vai ao ar ao vivo, no Gshow e no Globoplay, às quintas-feiras, logo depois do programa da TV Globo. Nele, Ana Clara conta com convidados para debater e especular sobre o jogo.“Estou muito animada! Vai ser minha quarta temporada e, desta vez, a gente tem essa novidade do programa novo. Tenho certeza de que o público vai curtir muito. Eu espero que a galera receba de braços abertos esse projeto e curta junto com a gente”, diz.Este ano o líder vai contar com mais conforto. O aposento do soberano, que ficava no gramado, agora vai ficar no segundo andar da casa. O ambiente tem novos recursos para o conforto e a diversão do líder e de sua turma Vip: área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas – regalia inédita –, camarim e a já famosa mesa tática.A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon. E a aguardada foto do líder vem em novo formato. Agora ela ganha o brilho de um grande painel de LED, que exibirá a imagem do mandante da semana.Outra regalia da liderança deste ano é a chance de fazer uma live com o público. O todo-poderoso poderá abrir a conversa diretamente na #RedeBBB, por tempo limitado, durante o esquenta para a festa líder.Outro quarto que promete chamar atenção do público é o Quarto Preto. A finalidade do local ainda não foi revelada, mas especula-se que ele terá alguma relação com o líder da semana.No “BBB 21”, era comum os participantes irem ao Confessionário pedirem para deixar o reality show e depois se arrependerem. No “BBB 22”, Boninho já avisou que a sala da mansão vai ganhar um Botão de Desistência. Para sair, basta acioná-lo. Quem fizer isso, estará automaticamente eliminado do programa.Mas, como nem tudo é tão fácil, será preciso passar por algumas etapas antes de apertar o botão. Ele estará protegido por uma caixa iluminada, fechada por uma escotilha. O participante só poderá apertar o botão quando ele estiver com a luz verde, em horários determinados. Se a luz estiver vermelha, o desistente vai ter que esperar.A mansão do “BBB 22” vai ter muitas cores e neons espalhados pelo local. Os itens de decoração terão um tom meio “vintage”, para os telespectadores curtirem um pouquinho do que era tendência e moda nas décadas de 1970, 80 e 90. O público vai reconhecer itens típicos, presentes nas casas da avó, da mãe, e inspirados em filmes e programas de TV que marcaram época. Dos clássicos jogos de videogame, às máquinas jukebox e fliperama, do rock ao pop, as tendências dominam a nova residência dos brothers.Antes da festa, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais animada.