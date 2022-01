Ana Hikari e Gil do Vigor. - Reprodução Internet

Publicado 16/01/2022 09:39 | Atualizado 16/01/2022 10:43

Rio - A final do quadro "Tem ou não tem?, do "Caldeirão", teve uma grande repercussão nas redes sociais neste sábado (15). Na ocasião, a equipe de "As Five" precisava de 13 pontos para alcançar o prêmio máximo na atração e isso fez com que a atriz Ana Hikari gritasse "é 13" com muita empolgação. Ao perceber a referência, Gil do Vigor também se empolgou e puxou um coro com os outros artistas.

O gosto com que a @_anahikari fala “É 13 Brasil” e os demais entendem. Avisa que são eles! pic.twitter.com/PBeyn3dIwa — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) January 15, 2022

Os internautas imediatamente fizerem referência ao presidenciável Lula, já que 13 é o número de campanha dele. Ana Hikari ainda fez uma brincadeira pelas redes sociais, onde compartilhou o vídeo. "Eu vou usar esse vídeo até outubro!", disse ela na legenda da publicação.