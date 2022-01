Anitta beija o alagoano Hugo Novaes no palco do ’Domingão’ - Reprodução

Publicado 17/01/2022 08:22

Rio - O quadro em que o apresentador Luciano Huck ajuda a cantora Anitta a escolher um boy no "Domingão" foi ao ar neste final de semana. Tudo começou durante a passagem da artista pelo Brasil, no final do ano passado, quando ela reclamou que estava sentindo falta de um crush. O apresentador, então, convidou a cantora para participar do quadro"Um Crush Para Anitta".

Através de perguntas e respostas, Anitta escolheu um rapaz entre três pretendentes. O felizardo que ganhou o coração da cantora foi o alagoano Hugo Novaes. Anitta deu um beijão em Hugo, em pleno palco do "Domingão", ainda com a venda nos olhos.

"A gente pode sair daqui e aproveitar. Vem aqui, vamos para casa, já vou apresentá-lo à família", brincou a cantora, que depois do beijo ainda fez mais uma apresentação musical no programa. "Eu vim para lacrar. Já peguei gente, já fiz de tudo", afirmou a artista.

Os telespectadores adoraram o quadro e já pediram que ele seja fixo. "Por mim o quadro Um Crush Para a Anitta seria fixo no Domingão. Toda semana Luciano Huck ajudando Anitta a encontrar um ficante", comentou uma pessoa no Twitter.

"Os pais da Anitta discutindo se ela gosta ou não de boy sarado em uma tarde de domingo. Era disso que eu precisava", comentou outra pessoa.