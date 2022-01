Hugo Novaes foi o escolhido de Anitta - Reprodução Internet

Publicado 17/01/2022 08:42

Rio - A cantora Anitta participou do quadro "Um Crush para Anitta", do "Domingão", neste final de semana, e acabou dando um beijão em Hugo Novaes, o rapaz selecionado por ela em meio a outros dois pretendentes. Mas quem é Hugo Novaes?

No Instagram, onde tem atualmente 143 mil seguidores, Hugo se descreve como "poeta" e "nordestino". Mas ele não era totalmente desconhecido antes de tentar a sorte com Anitta. Hugo estourou na internet em 2017 no projeto "1 Tema, 1 Minuto, 1 Poema", em que recitava poemas em vídeos de um minuto na web.

Hugo nasceu em Maceió, em 1988. Conhecido como "poeta digital", ele já deu entrevistas em programas de destaque como o "É de Casa". Ele também é autor do livro "Poematizando", que divulga em seu Instagram. Por lá, além das poesias, o rapaz também mostra seu físico sarado.