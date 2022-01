Tata Werneck no 'Lady Night' - Divulgação/Juliana Coutinho

Publicado 17/01/2022 16:06

Rio - Exibidos no Multishow em 2020 e 2021, episódios da quinta e da sexta temporada de "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, compõem a terceira temporada do programa na TV Globo. Com estreia marcada para esta quinta-feira, depois do "BBB 22".

fotogaleria

O programa semanal vai tazer entrevistas que marcaram o ano do entretenimento, como as realizadas com os ex-BBBs Gil do Vigor e Juliette; com os atores Ary Fontoura, Agatha Moreira e Rodrigo Simas; e com os apresentadores Xuxa, Marcos Mion e Luciano Huck.

Na estreia, Tatá Werneck recebe o colega de profissão Rodrigo Lombardi. O ator embarca nas graças da apresentadora e fala sobre carreira, infância, sucesso e projetos, além, claro, de relembrar momentos divertidos de sua vida, arrancando risadas de todos, inclusive dela, que não perde uma piada. O programa tem roteiro de Caíto Mainier e João Marcos Rodrigues, redação final da própria Tatá e direção geral de Lilian Amarante.

Em 2022, a apresentadora também fará parte da equipe de jurados do "The Masked Singer Brasil".