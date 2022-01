Faustão - Rodrigo Moraes/Band

FaustãoRodrigo Moraes/Band

Publicado 18/01/2022 07:54 | Atualizado 18/01/2022 08:18

Rio - A estreia de Fausto Silva rendeu números históricos para a Band. Com programa exibido das 20h30 às 22h40, o apresentador conquistou a vice-liderança no Ibope, deixando a emissora atrás apenas da Rede Globo. Estreia foi marcada pela exibição das Video Cassetadas e apresentação musical de Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge.

Segundo dados prévios, a atração cravou 8 pontos de média, enquanto SBT ficou em terceiro lugar com 7,4 e Record, 7,3. A Globo, que exibiu "Jornal Nacional" e Um Lugar ao Sol", somou 22 pontos. Os números são referentes a Grande São Paulo, principal praça do mercado publicitário do país e foram divulgados pelo site TV Pop.

A chegada de Faustão representa um crescimento histórico no horário para a Band, já que a emissora marcava menos de 2 pontos exibindo programa religioso de R. R. Soares antes da chegada de Fausto Silva.