Faustão canta m estreia na BandReprodução/Band

Publicado 18/01/2022 08:14 | Atualizado 18/01/2022 09:01

Rio - Depois de muita espera, Faustão estreou na Band na noite desta segunda-feira e virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. A estreia foi marcada pelo retorno das Video Cassetadas e pela participação dos co-apresentadores João Guilherme, que é filho de Fausto Silva, e Anne Lotermann, ex-garota do tempo do "Jornal Nacional.

Logo na estreia, que teve apresentações musicais de Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires, o apresentador alfinetou a sua antiga emissora, a Globo, e se declarou à atual casa. “Estou de volta à casa do meu coração”, afirmou Faustão, que ganhou projeção nacional na década de 1980 justamente n Band, antes de ir para a Globo, onde permaneceu por 33 anos.

Na web, internautas não deixaram passar o momento em que Faustão cantou junto de Zeca Pagodinho trecho da música "Vai Vadiar". "Canta, Faustão", postou um telespectador ao compartilhar trecho do momento. "Fausto Silva tão feliz que até canta na estreia! Já posso afirmar que Faustão na Band é melhor do que Faustão na Globo. Independentemente dos números de audiência", comentou o jornalista Britto Jr.

CANTA FAUSTÃO #FaustaoNaBand pic.twitter.com/htQefDKAxF — Deriky Pereira (@derikypereira) January 17, 2022 Fausto Silva tão feliz que até canta na estréia! Já posso afirmar que Faustão na Band é melhor do que Faustão na Globo. Independentemente dos números de audiência. — Britto Jr. (@brittojr) January 18, 2022

O Faustão canta junto e eu fico assim #FaustaoNaBand pic.twitter.com/72VIpuxNzU — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) January 17, 2022

Outro momento curioso que chamou a atenção dos mais atentos foi o "sumiço" do bigode do filho de Faustão. Na verdade, tratou-se de um erro de continuidade. Como os primeiros programas do apresentador na nova emissora são gravados, João Guilherme apareceu com visual diferente.

Ao cumprimentar o público no início do programa, ele surgiu com rosto liso. Depois, o bigode deu as caras durante papo com Zeca Pagodinho. Já no final do programa, ele surgiu sem bigode novamente para conversar com Seu Jorge e Alexandre Pires.

"O incrível caso do Filho do Faustão que começou o programa sem bigode, surgiu com bigode durante a participação do Zeca Pagodinho e depois surgiu novamente sem bigode", brincou um internauta.