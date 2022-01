Faustão, Zeca Camargo e Tadeu Schmidt - Reproduçção/Band/Globo

Publicado 18/01/2022 10:06 | Atualizado 18/01/2022 10:20

Rio - Internautas usaram o Twitter, na noite desta segunda-feira, para comentar as estreias de Faustão, e Zeca Carmargo, na Band, e de Tadeu Schmidt no "BBB 22", da Rede Globo. Tudo isso porque as trajetórias dos apresentadores ficaram marcadas por apresentar programas dominicais.

"Todos os dias da semana agora terão Faustão e Tadeu Schmidt, ou seja, estamos presos num grande domingo", tuitou o comediante Marcos Castro. "E como se não bastasse: Zeca Camargo", completou uma seguidora.

"Caramba! Tem um domingo na nossa segunda! Ver o Fausto segurando o microfone com a colinha com letra ruim esmagada ali da uma paz no coração", digitou o apresentador Marcos Mion.

O primeiro a estrear, Faustão, entrou no ar às 20h30 pela Band. Às 22h40, entregou o bastão para o programa "1001 Perguntas", de Zeca Camargo, relembrando a dobradinha dos dois nos domingos da Globo quando Fausto Silva entregava a programação para o Fantástico. Já na Globo, depois de "Um Lugar ao Sol", foi a vez de outro ex-Fantástico, Tadeu Schmidt, fazer a sua estreia no principal reality do país.

"Zeca Camargo logo depois do Faustão, igual nos tempos em que ele apresentava o 'Fantástico'. E estreando na hora do 'BBB', concorrendo com Boninho. Muitos gatilhos", postou um telespectador no Twitter.



"A melhor estreia de hoje foi o Faustão e do Zeca Camargo. Parabéns, Band" ponderou uma pessoa. "Coitado do Zeca Camargo. A estreia do Faustão e o começo do 'BBB 22' ofuscaram a estreia dele", opinou outra.



