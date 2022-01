Faustão, Zeca Camargo e Tadeu Schmidt - Reproduçção/Band/Globo

Publicado 19/01/2022 06:00

Rio - A noite desta segunda-feira foi marcada por estreias aguardadas na TV brasileira: Tadeu Schmidt no comando da 22º edição do "Big Brother Brasil", Fausto Silva no horário nobre da Band, emissora que o projetou nacionalmente na década de 1980, e o novo game show de Zeca Camargo, também na Band.

As novidades movimentaram não só as telinhas, mas também as redes sociais, já que os três apresentadores tiveram suas trajetórias marcadas por programas dominicais da Globo. "Todos os dias da semana agora terão Faustão e Tadeu Schmidt, ou seja, estamos presos num grande domingo", tuitou o comediante Marcos Castro. "E como se não bastasse: Zeca Camargo", completou uma seguidora.

Até Marcos Mion falou sobre o assunto. "Caramba! Tem um domingo na nossa segunda! Ver o Fausto segurando o microfone com a colinha com letra ruim esmagada ali dá uma paz no coração", digitou.

"BBB 22"

Após a saída de Tiago Leifert da Rede Globo, Tadeu Schmidt foi o escolhido para apresentar o principal reality do país, o "BBB". Com bom humor, Tadeu começou o programa exibindo reações dos famosos sobre a estreia no quadro "O Brasil Tá Vendo" e ainda brincou com a situação de a Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, não querer comentar o programa.

Tadeu ainda interagiu com os participantes do Grupo Pipoca e deixou todo mundo falar ao mesmo tempo. Depois do intervalo comercial, o apresentador teve de pedir para que não conversassem todos de uma vez e decidiu fazer um breve "jogo da discórdia", no qual brothers e sisters escolheram adjetivos para os novos colegas de reality. Jessilane, Bárbara, Laís e Lucas não receberam placas e ficaram constrangidos.

Os famosos da edição entraram na casa apenas no final do programa e não participaram da dinâmica. Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar estão com Covid-19 e vão entrar no reality apenas na quinta-feira.

Internautas elogiaram a performance de Tadeu Schmidt na estreia do comando do programa. "Gente, o Tadeu nasceu pra isso, né? Estou amando a lenda", destacou uma pessoa. "Tadeu Schmidt é um senhor comunicador. Não é fácil substituir o Tiago Leifert com tanta maestria como ele vem fazendo até antes do início do BBB. Sou fã", escreveu mais uma pessoa.

Na audiência, o programa também mandou bem. O "BBB" foi o programa mais visto da TV brasileira no dia, superando a soma das concorrentes, SBT, Record e Band, no horário.

"Faustão na Band"

Depois de muita espera, Fausto Silva estreou na telinha da Band e garantiu a vice-liderança para a emissora. A estreia foi marcada pelo retorno das Video Cassetadas e pela participação dos co-apresentadores João Guilherme, que é filho de Faustão, e Anne Lotermann, ex-garota do tempo do "Jornal Nacional".

Logo na estreia, que teve apresentações musicais de Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Alexandre Pires, o apresentador alfinetou a sua antiga emissora, a Globo, onde permaneceu por 33 anos, e se declarou à atual casa. “Estou de volta à casa do meu coração”, afirmou Faustão.

O nome do apresentador figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter durante a exibição. Na web, internautas não deixaram passar o momento em que ele cantou trecho da música "Vai Vadiar" junto de Zeca Pagodinho .

"Canta, Faustão", postou um telespectador ao compartilhar trecho do momento. "Fausto Silva tão feliz que até canta na estreia! Já posso afirmar que Faustão na Band é melhor do que Faustão na Globo. Independentemente dos números de audiência", comentou o jornalista Britto Jr.

Na audiência, o apresentador registrou marca histórica para a emissora. A atração cravou 8 pontos de média e picos de 10, enquanto SBT ficou em terceiro lugar com 7,4 e Record, 7,3. A Globo, que exibiu "Jornal Nacional" e Um Lugar ao Sol", somou 22 pontos. A chegada de Faustão representou um crescimento histórico no horário para a Band, já que a emissora marcava menos de 2 pontos exibindo programa religioso de R. R. Soares anteriormente.

"1001 Perguntas"

Além de Faustão, a Band também apresentou outra novidade da programação, o game show "1001 Perguntas. Apesar de não ter a mesma repercussão que as demais estreias e competir diretamente com o "BBB 22", o programa comandando pelo jornalista Zeca Camargo também recebeu elogios na web.



"A melhor estreia de hoje foi o Faustão e do Zeca Camargo. Parabéns, Band" ponderou uma pessoa. "Zeca Camargo logo depois do Faustão, igual nos tempos em que ele apresentava o 'Fantástico'. E estreando na hora do 'BBB', concorrendo com Boninho", postou outra.

