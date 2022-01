Mumuzinho e Daniel deixam o elenco de jurados do 'The Voice+' | Televisão | O Dia

Mumuzinho e Daniel deixam bancada dos jurados do 'The Voice+' por conflitos de agenda - Montagem/Globo/João Miguel Júnior

Publicado 18/01/2022 14:35

Rio - A TV Globo anunciou, nesta terça-feira (18), que Mumuzinho e Daniel estão fora da segunda temporada do "The Voice+". Em nota, a emissora carioca afirmou que os artistas deixaram o elenco de jurados do reality musical por causa de conflitos de agenda gerados por alterações no cronograma de gravações. Com a mudança, Carlinhos Brown e Toni Garrido assumem as cadeiras deixadas pelos artistas na próxima edição do programa.

De acordo com a Globo, as gravações do "The Voice+" começaram nesta segunda-feira, após a emissora alterar o calendário de filmagens por causa do aumento no número de casos de covid-19. "Assim como todas as empresas, a Globo está acompanhando diariamente a evolução da nova variante da covid, atuando de maneira criteriosa e tomando medidas necessárias, tendo a segurança e a saúde de todos como prioridade sempre", diz o comunicado enviado à imprensa.

Carlinhos Brown e Toni Garrido, estreante na franquia "The Voice", se juntam a Ludmilla e Fafá de Belém como técnicos da nova temporada do reality disputado apenas por participantes com mais de 60 anos de idade. A segunda edição do "The Voice+" é prevista para estrear no dia 30 de janeiro, com apresentação de André Marques e com a atriz Thais Fersoza nos bastidores da atração.