Renata VasconcellosReprodução/Globo

Publicado 19/01/2022 08:08 | Atualizado 19/01/2022 08:13

Rio - Curada da covid-19, Renata Vasconcellos retornou ao "Jornal Nacional" na noite desta terça-feira. A jornalista voltou a comandar o noticiário da TV Globo ao lado de Willian Bonner e comemorou ao vivo a recuperação. Bonner quebrou o protocolo e conversou com a parceira sobre sua saúde.

"A Renata Vasconcellos já ficou toda sem graça aqui porque estou quebrando... Não é uma norma, mas é um hábito, a gente nunca fala da gente mesmo. Só que hoje ela está voltando depois de se ausentar, porque teve covid, e eu tenho algumas perguntas para fazer para a Renata que eu acho que vão interessar a você também", disse o jornalista, que ainda perguntou quais foram os primeiros sintomas durante a doença.

"Primeiro, eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar de volta na sua casa. E dizer que é um prazer estar de volta ao trabalho depois dessa covid. Eu tive pela primeira vez desde o início da pandemia e fiquei afastada por causa da covid... No sábado, comecei a ter um pouquinho de dor de garganta à noite e a me sentir um pouco congestionada... Resolvi fazer um teste rápido para ver e deu negativo. Mas os sintomas persistiram, eu fiz novamente o teste e deu positivo", disse a apresentadora, que relatou que a dor de garganta persistiu de forma leve por alguns dias e disse que "é diferente de uma gripe comum".

"Os sintomas variam bastante, mas, no meu caso, foi uma dor de garganta leve e sensação de congestionamento, que é diferente de uma gripe comum, é parecido, mas ´não é igual... Lá pelo quinto dia, eu senti uma prostração, mas logo melhorou. Segui as ordens médicas, fiquei quietinha, bebi muita água e estou aqui hoje", relatou ela.

Na sequência, Bonner questionou se a jornalista estava com o esquema vacinal completo. Ela reiterou que já tomou as duas doses e que vai tomar a terceira em breve. "Por causa da covid, vou ter que esperar essa janela de oportunidade de um mês. Mas vou esperar feliz a minha dose de reforço. É bom dividir isso com vocês, pois outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas”, finalizou.