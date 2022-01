Diego Alemão e Danilo Gentili - João Raposo / Divulgação

Rio - O campeão do "BBB 7", Diego Alemão, será o entrevistado do "The Noite", comandado por Danilo Gentili no SBT, desta quarta-feira. No bate-papo, ele contou que triplicou em pouco tempo o prêmio que ganhou no programa.

"Eu ganhei um milhão no programa [...]. Aí, 15 dias depois recebi uma ligação e já tinha dois, três meses depois eu já tinha três. Tinha dia que eu ganhava 20, 25 mil reais para ficar duas horas sorrindo, só que eu fazia quatro, cinco estados em um dia”, relembrou.

“Eu tenho uma instabilidade em relação à parte financeira, em relação à garantia da minha família”, diz o ex-BBB sobre sua condição atualmente.



Quando participou do "BBB", Alemão viveu um triangulo amoroso com Fani e Iris Stefanelli. No "The Noite", ele contou que ainda mantém contato com Fani. "Eu falo com as duas, mas eu sou muito amigo da Fani e da Flavinha [Flávia Viana]. A Flavinha eu vejo menos e falo menos", afirmou.

"A vida é mutável, está todo mundo mudando o tempo todo, evoluindo e é natural cada um ir para seu caminho. Só que eu acho que as pessoas que se mantiveram mais fiéis ao que demonstraram naquela época são a Fani e a Flavinha”, analisou.



Alemão também contou que trabalhou na Globo por nove anos depois de sair do "BBB" e que assistiu às temporadas passadas. "Eu assisti, porque eu trabalhei na Globo diversos anos depois que saí. Trabalhei no ‘Nem Big, nem Brother’, a gente fazia o ‘A Eliminação’. Eu trabalhei nove anos na Globo. Então, eu fiz diversos programas, eu assistia bastante, eu comecei a entender como funcionava, o tamanho da equipe que está por trás, o gabarito dos profissionais”.