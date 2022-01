SBT mostra casal fazendo sexo na praia - Reprodução

Publicado 21/01/2022 14:40

Rio - O jornal "SBT Rio" exibiu uma reportagem ousada sobre o verão nesta sexta-feira. Os telespectadores ficaram chocados ao verem a apresentadora Isabele Benito chamar imagens de um casal fazendo sexo no mar, em cima de uma prancha de stand up paddle. "Rio 40 graus, praias lotadas e, nesse clima, teve gente que aproveitou a calmaria do mar e o balanço das ondas para dar aquela namorada", disse a repórter.

A matéria seguiu no ar, com muitas insinuações de duplo sentido. "O casal mostrou habilidade em cima da prancha", brincou a repórter. O momento contou até com a música "Como uma onda no mar", de Lulu Santos, como trilha sonora.