Publicado 22/01/2022 11:24

Rio - Neste sábado, o "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman nas noites de sábado da Globo, recebe nomes da teledramaturgia brasileira para celebrar os 70 anos de telenovelas no Brasil. Entre os atores estão Francisco Cuoco, Cauã Reymond, Reynaldo Gianecchini e Jonathan Azevedo.

No programa, eles refletem sobre a produção das novelas em diferentes épocas e observam a evolução do gênero a partir da tecnologia. Convidados de Serginho Groisman, os artistas ainda lembram personagens marcantes e compartilham com o público histórias inusitadas com fãs de seu trabalho.

Dono de hits de sucesso no pagode, Dilsinho canta na atração, analisa sua trajetória na música e fala sobre grandes inspirações na carreira. Márcio Victor coloca os convidados para dançar ao som de “Lepo Lepo” e outros sucessos do Psirico. A dupla Israel e Rodolffo também se apresenta no ‘Altas Horas’ desta semana. Além de soltar a voz nos “modões”, no papo, os dois destacam a importância da música como instrumento de superação.

O programa ainda presta uma homenagem a Elza Soares. A cantora esteve no piloto do ‘Altas Horas’, em 2000, e cantou ao lado de Cássia Eller no início da atração. Neste sábado, Serginho Groisman relembra as várias passagens de Elza pelo programa.