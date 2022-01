Gretchen é a primeira desmascarada do The Masked Singer Brasil - Reprodução da TV Globo

Gretchen é a primeira desmascarada do The Masked Singer BrasilReprodução da TV Globo

Publicado 23/01/2022 18:12

Rio - Gretchen foi a primeira desmascarada da nova temporada do 'The Masked Singer Brasil', que estreou neste domingo, na TV Globo. A cantora estava por baixo da fantasia de Rosa. Na atração, ela cantou a música 'Amor I Love You', de Marisa Monte. Ao revelar sua identidade, a Rainha do Rebolado deixou os jurados e a apresentadora boquiabertos. "Eu não aceito", brincou a baiana. "Volta", reagiu Eduardo Sterblitch.

"Eu adorei que vocês não conseguiram de jeito nenhum falar meu nome. Eu achei que ele (Eduardo Sterblitch) ia falar, porque ele disse: 'eu lembro de ter ouvido essa voz' e a gente fez uma entrevista há pouco tempo", disse Gretchen.

Ivete falou sobre a cantora. "A gente é apaixonada por você. Você é uma alegria nas nossas vidas". Grecthen, então, destacou. "Eu também amo muito você, adoro todos eles e estou muito feliz que não descobriram. Eu não podia escolher uma fantasia que vocês fossem ver meu corpo, porque iam perceber. Mas pela voz, dava para perceber. Eu amei ser descoberta primeiro, porque foi uma grande surpresa para todo mundo".

Tatá Werneck também se manifestou sobre revelação: “A Gretchen se reinventa o tempo todo. Fico muito feliz, mas triste porque jamais deixaria você ir embora. Mas muito feliz de ter você na minha estreia, porque você só pode trazer sorte". Taís Araújo confessou: "Estou chocada, porque eu queria que a Gretchen ficasse. Como a gente perde a Gretchen?", lamentou.