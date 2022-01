Camila Queiroz, Klebber Toledo - Rodrigo Moraes/Band

Rio - Camila Queiroz e Klebber Toledo participaram da estreia do quadro Pizzaria do Faustão, do 'Faustão na Band', desta segunda-feira. Na atração, a atriz revelou se sua personagem Angel, de 'Verdades Secretas', da TV Globo, despertou seu lado mais sexy e surpreendeu na resposta. "Eu fiquei exausta. Eu trabalhava muito. Vai fazer uma cena daquela lá pra você ver. É uma maratona", divertiu-se.

Ela ainda comentou que muita gente pergunta se o Klebber pede para ela 'incorporar' a personagem. "Eu tenho outras coisas em casa, gente", entregou ator. Em seguida, Camila confessou que Angel provocou mudanças nela. "Sem sombras de dúvidas, a personagem me despertou um segurança, uma sensualidade. Eu acabava descobrindo coisas sobre mim mesma, como mulher. Então, querendo ou não, sim, isso aflorou sensualidade em algum lugar".

No programa, Klebber ainda contou que disse 'eu te amo' para Camila primeiro. Após a resposta do marido, ela revelou uma curiosidade sobre a situação: "O Klebber falou eu te amo pra mim, pela primeira vez, no meio de um baile funk na Rocinha".​