João Guilherme e Schnayder Moura em Ilha GrandeReprodução Internet

Publicado 26/01/2022 11:17 | Atualizado 26/01/2022 11:36

Rio - João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, foi surpreendido com comentários do pai na TV sobre sua vida amorosa. O jovem de 17 anos assumiu recentemente seu namoro com a modelo Schynaider Moura, de 33. "Você aprendeu a beijar lá ou aqui [no Brasil]?", perguntou Faustão para o filho durante gravação do "Faustão na Band", fazendo referência ao período em que o adolescente morou fora do país.

"O melhor lugar para aprender é o Brasil, não tem como! Já conheci muitas meninas de fora, mas a gente sempre volta e gosta da brasileira, não tem como", respondeu o rapaz. Schynaider Moura morou fora do país por 10 anos, se dedicando a carreira de modelo. Ela tem três filhas, Anne Marie, Elle Marie e Gioe, que são frutos do casamento com o empresário Mário Garnero.