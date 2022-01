Zeca Camargo comanda o ’1001 Perguntas’ na Band - fotos de Rodrigo Moraes/Divulgação

Zeca Camargo comanda o ’1001 Perguntas’ na Bandfotos de Rodrigo Moraes/Divulgação

Publicado 31/01/2022 07:00

Rio - O apresentador Zeca Camargo iniciou este mês um novo desafio. Após cerca de um ano e meio afastado da TV, o jornalista agora comanda o game show "1001 Perguntas", que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o "Faustão na Band". Zeca avalia sua trajetória na televisão e conta que vê esse momento como uma fase de "reinvenção".

fotogaleria

"Falar de carreira dá até um pouco de medo. São 30 anos de televisão, contando que eu estreei na MTV em outubro de 1990. E de fato, se você for olhar a minha trajetória toda, é uma trajetória bem errante. É uma trajetória de alguém que nunca disse não para nenhum projeto. Eu não digo não pra nada. Parte do que me entusiasmou aqui é a oportunidade de fazer uma coisa nova", diz o apresentador, que está satisfeito e realizado em sua nova casa.

"Televisão não é uma coisa que você faz sozinho. É um super trabalho de equipe e, por mais brilhante que seja a ideia, por mais carismático que eu seja na frente das câmeras, eu dependo de uma estrutura enorme, segura, profissional e tudo isso acabei encontrando na Band. Fazer um quiz show agora é aceitar mais um desafio", afirma.

Zeca acredita que o tempo que passou afastado das telas foi necessário. "As pessoas vão entender que estou em outra emissora, em outro programa, um programa que eu nunca fiz na vida. Um ano e meio depois, esse timing é bom. Baixa a poeira. Isso tudo ajuda a sedimentar a imagem que, sim, é um outro projeto, outra postura, uma outra realidade e um outro formato".

Quando chegou a Band, o jornalista recebeu a missão de reformular a programação da emissora. Mas ele explica que sempre foi um desejo desenvolver também algo à frente das câmeras. "O primeiro projeto que eu fiz foi de reformulação de um horário da manhã. A ideia era descansar um pouco a imagem, reinventar esse Zeca que estaria à frente da câmera e encontrar um projeto que fosse ideal. A evolução foi perfeita. É uma questão de tempo. Confesso que eu estava um pouco aflito e me cobrei um pouco. Não por vaidade, mas pensava: 'poxa, um ano de Band em julho do ano passado. Como eu nunca apresentei nada?' As coisas começaram a se desenhar e a gente aprende a esperar mais um pouquinho para estrear redondo, consciente, sem nenhuma sobra".

Dobradinha com Faustão

O jornalista celebra estar, mesmo que indiretamente, em mais uma dobradinha com Fausto Silva. Já que seu programa vai ao ar logo após o "Faustão na Band". "É o Dia da Marmota. Todo domingo era isso e era um grande barato. Claro que eram programas com personalidades completamente diferentes. Era o 'Domingão'e o 'Fantástico', mas essa passagem não me assusta nem um pouco porque eu sei que recebo o bastão de um super profissional e um cara queridíssimo", elogia.

"É sim uma responsabilidade, é sim uma honra e ao mesmo tempo é uma tranquilidade. Eu sei o que é isso, eu sei o conforto que é receber um horário do Fausto. Tenho um respeito enorme. Se eu sou o Fausto, um cara que já tem tudo, com 70 e poucos anos, eu vou pra casa e fico quieto. Não. Esse cara vem aqui e faz um programa diário… Ele é inquieto. Não tem nada que eu admire mais. Eu estou quase com 60 anos tentando inventar alguma coisa, eu sou inquieto também. Eu podia estar em casa também, mas não estou", completa.

Concorrência

Além de ir ao ar depois de Faustão, o "1001 Perguntas" enfrenta um concorrente de peso: o "Big Brother Brasil". Mas isso não assusta Zeca Camargo, que garante que a intenção do programa não é vencer o reality show no quesito audiência. "A pedreira é fazer o programa, não é olhar para a competição. Você não faz um programa dizendo ‘vou ganhar de alguém’. Você faz o programa dizendo ‘vou fazer o programa direito’. O resto é com o público e esse fator é imprevisível. A audiência é dança da chuva, depende de um monte de coisas", garante o apresentador, que é amigo de Boninho, diretor do reality.

"Claro que a audiência é importante, mas ao mesmo tempo você tem outras maneiras de ver o sucesso de um programa. Eu olho com o maior respeito do mundo. Primeiro porque é de uma pessoa que é um amigo pessoal e um super profissional, que é o Boninho. Mas eu estou trabalhando com pessoas tão competentes, incríveis, engajadas quanto ele. E o que a gente tem é um programa redondíssimo. É um programa pra vencer o 'Big Brother'? Não. E essa não é a meta! A gente tem um programa super legal pra quem quiser assistir a um quiz show e uma alternativa ao 'BBB'. O próprio 'Big Brother' é errante, tem altos e baixos".