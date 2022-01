Mariana Gross no Fantástico - Reprodução/Globo

Publicado 31/01/2022 07:54 | Atualizado 31/01/2022 10:07

Rio - Mariana Gross assumiu o comando do "Fantástico" pela primeira vez neste domingo e mandou bem. Pelo menos, é o que disseram os telespectadores da revista dominical da Globo nas redes sociais. A âncora do "RJTV 1" foi convocada às pressas para substituir Maju Coutinho, diagnosticada com covid-19. Poliana Abrita segue de férias com a família na Argentina.

Além de ser elogiada pela estreia dominical, internautas brincaram com o fato da jornalista já ter apresentado diversos telejornais da emissora. Na Globo desde 2001, ela já passou pelo "Hora 1", "Bom Dia, Rio", "Bom Dia, Brasil", "RJTV 2" e "Jornal Nacional", além de cobrir a transmissão dos desfiles da Série A e o Show da Virada.

"Mariana Gross tá linda no Fantástico: solta, segura e com aquele carisma carioca que a gente ama", elogiou um internauta. "Mariana Gross é a nova onipresente da Globo", brincou outro. "Elogiar Mariana Gross é chover no molhado, mas não dá para deixar de comentar a segurança e fluidez dela no comando solo do 'Fantástico' de hoje. Flutua muito bem entre os tons, do policialesco aos mais leves", disse um terceiro.



Mariana Gross tá linda no Fantástico: solta, segura e com aquele carisma carioca que a gente ama. — Leopoldo Rosa (@leopoldo_rosa) January 30, 2022

Mariana Gross é a nova onipresente da Globo #fantastico pic.twitter.com/L04SnlZG70 — Sandro Nascimento (@SandroNascimm) January 31, 2022 Elogiar Mariana Gross é chover no molhado, mas não dá pra deixar de comentar a segurança e fluidez dela no comando, solo, do fantástico de hj. Flutua muito bem entre os tons, do policialesco aos mais leves. — Eli (@olivrodoeli) January 31, 2022 Mas essa não foi a primeira vez que a jornalista esteve no estúdio do programa. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos no Brasil, o programa era apresentador em um estúdio externo no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e a Globo escalava um apresenatdor para ficar de plantão caso algum imprevisto acontecesse.