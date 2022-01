Tiago Leifert e Daiana Garbin - Reprodução/Globo

Publicado 31/01/2022 07:55 | Atualizado 31/01/2022 08:06

Rio - Após Tiago Leifert e Daiana Garbin revelarem que a filha, a pequena Lua, de 1 ano e 3 meses, está com um câncer raro nos olhos, os jornalistas foram ao "Fantástico" alertar para o diagnóstico de retinoblastoma. Durante a entrevista ao programa, o casal se emocionou e lembrou do momento em que teve de levar a pequena às pressas ao hospital.

O ex-apresentador do "BBB" explicou que o diagnóstico aconteceu enquanto ele ainda comandava o "The Voice Brasil" e a criança tinha apenas 11 meses. Esse foi o motivo do seu afastamento repentino do reality musical, já que o casal reside em São Paulo e o programa era gravado no Rio de Janeiro.

"Eu tinha ido para o Rio para gravar 10 dias do The Voice Brasil. Quando voltei, morrendo de saudades, peguei ela no berço para brincar e vi que ela não olhou no meu olho, olhou meio de lado. Ela estava olhando para mim, mas olhando meio para lá... E falei: 'Dai, ela não olhou no meu olho.' Ela gelou", lembrou. "Não tinha a menor condição de trabalhar", afirmou.

Emocionados, Leifert e Daiana revelaram o combinado de não chorar na frente da fillha, que está em tratamento. “A gente está firme, combinou de nunca chorar na frente da Lua”, assegurou ele. “Na frente da Lua é alegria, a criança sente tudo. Então, a gente decidiu que chora escondido no banheiro. A gente chora junto, mas para a Lua, não. A gente precisa ficar forte para que ela fique também. O fato dela não saber o que está acontecendo... Ela não deixa a gente ficar triste porque ela está sempre tão alegre, tão disposta, que eu falo: ‘Minha filha, você me dá força para seguir, para conseguir aceitar toda dificuldade”, explicou ela.

Os dois ainda falaram que estão confiantes na recuperação total da filha. “Eu sei que tem casos piores do que a Lua, nós sabemos que não é mais dolorosa do que ninguém. Mas a gente tem que manter a força e o otimismo. Muito porque isso contagia a família, os médicos, a criança... Então isso é o mais importante. Respirar fundo e mentalizar sempre melhor possível e ir para luta, que é o isso que a gente pode fazer(...). Não adianta ficar ruminando coisa ruim na cabeça porque isso não vai adiantar nada. Agora é isso, a gente declarou guerra para essa doença”, afirmou Leifert.

Retinoblastoma



Lua foi diagnosticada por oftalmologistas com retinoblastoma, um tumor grave e raro responsável por 3% de todos os cânceres pediátricos. A doença se origina na retina, que é uma camada muito importante do globo ocular, rica em fotorreceptores, células capazes de captar a luz e enviar a informação ao cérebro, gerando a visão.

Na reportagem do "Fantástico", os especialistas ressaltaram que a doença necessita de um diagnóstico precoce, mas quando descoberto cedo, a doença tem altas chances de cura. Também aumentam as chances de se salvar o globo ocular. 95% dos casos são em crianças menores que cinco anos, que pode acontecer em um ou nos dois olhos.