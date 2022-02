Rodrigo participa do ’Mais Você’ - Reprodução

Rodrigo participa do ’Mais Você’Reprodução

Publicado 02/02/2022 10:09 | Atualizado 02/02/2022 10:50

Rio - Rodrigo Mussi, segundo participante eliminado do "BBB 22", participou do "Mais Você" e conversou com Ana Maria Braga sobre sua atuação no reality show, na manhã desta quarta-feira. Ele contou que saiu do programa assustado, já que sabia que seu jogo era arriscado. "Eu saí, foi uma correria. É um choque quando a gente sai. Eu saí muito assustado. Eu sabia que meu jogo era uma linha tênue entre erro e acerto. Mas vi as notícias, vi onde errei, que eu já imaginava. Não sabia que iria receber tanto carinho como recebi hoje", comemorou.

Ele também contou que entendeu parte do discurso do apresentador Tadeu Schmidt em linguagem dos sinais e já sabia que seria eliminado. "Eu entendi 'professora, calma'. Mas ali já apagou tudo da minha mente, eu já sabia, até abaixei a cabeça. Eu vi que era pra mim e falei 'eu estou eliminado'".

Rodrigo disse que seu principal objetivo no "BBB" era jogar e que não entendia as pessoas que estavam ali, que não queriam se comprometer com o jogo. "Eu entrei com o objetivo de jogar. O BBB é de relacionamento, mas é de jogo também. Na eliminação do Luciano, o recado do Tadeu Schmidt parecia muito claro. Será que o público está gostando das piadas, das músicas? Eu entendi 'joga, se joga'. Eu não entendia porque ninguém estava se jogando ali. Quando o Tadeu falou aquilo eu pensei 'meu, eu vou pra cima'".

Agora que saiu, Rodrigo zerou tudo e não leva nenhum rancor dos ex-colegas de confinamento. "Eu não vi nenhum mau caráter, nenhuma pessoa maldosa. Não vi nada ruim das pessoas que estavam lá. Eu fui o kamikaze, as pessoas ficavam assustadas, fugiam de mim. Eu exagerei na dose, eu não acertei no meio termo", refletiu o rapaz.

"Tem o pessoal que está pelos relacionamentos, as pessoas que estavam querendo encontrar amigos, namorado, como Lucas e Eslô, mas pra mim era profissional. Eu acordava e já pensava nas provas, festas... o que me motivava era jogar. Eu adoro jogar. Eu não queria ofender as pessoas, não queria que elas levassem para o lado pessoal. Eu queria ser conhecido como um cara estratégico, eu tinha tesão em desafiar as pessoas pensarem em algo diferente no jogo. Mas diversas vezes eu falei 'tô chato pra caramba'.

Já na reta final de sua participação, Rodrigo se sentiu sozinho."Na festa, eu fiquei triste pra caramba. Eu falei 'não estou me encaixando'... Bagunçou muito minha cabeça. Eu estava sozinho e triste. Eu estava muito triste", lamentou.

Rodrigo também contou que sempre pensou em vencer o programa, até mesmo por conta de sua história de vida. "Eu sempre saí de casa pra vencer. Eu tinha que dar certo para sobreviver na vida. Sou o irmão mais velho, saí da casa do meu pai com 17 para 18 anos, sempre me virei, eu não podia dar errado, tinha que trabalhar, me sustentar. Após o 'BBB', eu não tenho noção do que vai ser. Eu não sou artista... O 'BBB' então era a minha vida", disse.

O ex-brother falou sobre a ocasião em que decidiu se afastar do pessoal do quarto VIP, quando se sentiu ironizado por Douglas Silva, Pedro Scooby e companhia. "Eu fiquei bem desconfortável, não falo que é bullying, não quero exagerar. Mas me remete a brincadeiras que me machucam. Paranoia é uma coisa que vem comigo, eu não comecei ali no BBB. Quando isso se torna uma brincadeira com pessoas que eu estou acabando de conhecer... eu sei que eles não fizeram por mal".

Uma das rivais de Rodrigo no jogo era Jade Picon. "Ela tem uma inteligência emocional, ela se dá bem com todo mundo no jogo, não se compromete com ninguém... depois o pessoal vai perceber, mas ela está super certa. Eu sou 15 anos mais velho que ela e ela deu o baile em mim. Imagina essa menina com mais cinco, seis anos, ela vai ser um fenômeno", elogiou. Rodrigo também falou sobre sua relação com Lucas. "A nossa amizade ficou intensa porque a gente discutiu e ele gosta de mim. Ele até chorou. Ele é um menino muito bonzinho, de bom coração".

Outra pessoa com quem Rodrigo se desentendeu foi Arthur Aguiar. "Eu conversei com o Arthur depois e foi total falta de comunicação. O Lucas trazia informações, ele deu a entender que o Arthur disse que eu estava manipulando. Eu fiquei maluco. Eu falei 'esse Arthur está jogando sujo'. Quando a gente conversou, ele pediu desculpas, eu também e vi que era falta de comunicação. Se ele conseguir se impor, ele vai ser um dos maiores jogadores, ele é articulado, é inteligentíssimo. Ele é muito bom, ele vai ser um bom jogador nesse BBB".

O ex-brother contou que tem receio de se entregar e ficar íntimo das pessoas logo de cara. "O lado mais íntimo meu... eu tenho medo, insegurança. Eu tenho medo da decepção, eu me decepcionei muito desde a infância. Eu venho tratando isso. Eu não consigo me entregar às pessoas, ainda mais em um jogo, onde as pessoas são competidoras. Eu demoro pra me entregar. Depois desse paredão, se eu ficasse, eu ia relaxar um pouco, mas infelizmente não deu tempo".



Namoro

Ana Maria questionou Rodrigo sobre sua fama de galã. "No primeiro dia, a Bárbara falou 'as meninas todas querem ficar com você' e eu disse que esse não era o foco. Eu tentei levar na amizade, não tinha pensado nisso, ainda mais nas duas primeiras semanas", afirmou Rodrigo, que também negou ter interesse em Bárbara.

"A Bárbara eu não tive nenhuma intenção, ela estava namorado... Eu já conhecia ela de uma festa no Réveillon, nunca rolou nada. A gente tinha um carinho muito de amigo mesmo", disse Rodrigo, que assistiu a uma cena em que se irrita com Bárbara na festa.

"Esse palavrão, na minha intenção, não foi de xingamento... foi de amigo. Apesar de ser horrível falar palavrão, não foi intenção pejorativa e nem com intenção de ficar com ela".

Rodrigo também falou sobre as investidas de Laís e Natália e contou que está retomando o contato com a ex, Thássia. "Então, eu gosto dela (ex). A gente estava ficando, a gente ficou muito mais próximo nos dois três, meses antes do BBB. Eu fui (ao BBB) pra jogar, não fui pra me relacionar. A Laís em uma festa me cercou e eu falei 'eu gosto de alguém lá fora'. Não devia ter falado isso, ela (ex-namorada) não gosta de se expor. Falei a mesma coisa para a Natália quando ela me pediu um beijo. Eu sou solteiro, mas não quero machucar ninguém. Saber que alguém gosta de você, eu acho que machuca a outra pessoa te ver com outra".

Tiago Abravanel

"O Tiago quer conhecer as pessoas. Ele falou da família dele, isso me assustou um pouco porque a gente acha que é uma família tradicional e não é. Só agora ele aceitou que não é uma família de comercial de margarina, ele fala com uma verdade nos olhos... ele é inteligente"

Naiara Azevedo

"Naiara assustou todo mundo quando ela chegou, mas ela é carinhosa. Eu meio que julguei ela no começo, mas ela é carinhosa. Depois, ela ficou muito em cima do muro. Quando o Tadeu pergunta algo, ela dá uma volta absurda e não responde"

Douglas Silva

"Douglas eu já falei que ele é um grande jogador, só que tem situações que, se ele se sentir seguro, ele fica mais provocativo. No dia do paredão, eu falei que ele fez provocações infantis, mas ele só não entendeu que ele pode ser um grande jogador e que ele também pode ser um alvo por ser um grande jogador"