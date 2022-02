Marcos Mion e Tatá Werneck - Juliana Coutinho / Divulgação Multishow

Marcos Mion e Tatá Werneck Juliana Coutinho / Divulgação Multishow

Publicado 03/02/2022 12:53 | Atualizado 03/02/2022 12:55

Rio - Marcos Mion é o entrevistado de Tatá Werneck no "Lady Night" desta quinta-feira, na TV Globo, que será exibido após o "BBB 22". O programa foi ao ar originalmente no Multishow no ano passado e marcou a "estreia" do apresentador na emissora.

fotogaleria

Ele relembra que aquela era a primeira vez que entrava nos Estúdios Globo. “Foi a minha primeira gravação na Globo. Então, para mim, será sempre muito especial. Além de ser muito fã da Tatá, participar do programa me lembrará esse momento inesquecível”, conta.



Além da emoção da estreia, Mion conta também que sentiu um certo nervosismo. “Foi frio na barriga 100% do tempo! Tatá é uma máquina, uma metralhadora de genialidade inconsequente. Tenho que assumir que, pela primeira vez na vida, eu fiquei totalmente sem respostas, rindo incontrolavelmente”, fala, aos risos.

"Lady Night" vai ao ar após o ‘BBB 22’ e tem apresentação e redação final de Tatá Werneck, roteiro de Caíto Mainier e João Marcos Rodrigues e direção geral de Lilian Amarante.