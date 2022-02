Fausto Silva - Reprodução/Band

Publicado 03/02/2022 17:55 | Atualizado 03/02/2022 18:42

Rio - Durante o "Faustão na Band" da última quarta-feira (02) Fausto Silva mandou um recado especial para Daiana Garbin e Tiago Leifert. Recentemente, o casal contou que a filha, Lua, de 1 ano, foi diagnosticada em outubro com um câncer ocular chamado retinoblastoma.

fotogaleria "No momento, a gente faz um registro especial. Eu tenho uma ligação muito forte com eles, pra Daiana Garbin e Tiago Leifert. O Brasil inteiro está com vocês para que a Lua vire esse jogo, porque a gente sabe o que vocês estão passando", iniciou.

"Tá aqui, o carinho do público. Com toda a emoção e energia. A partir do momento que vocês prestam um serviço de utilidade pública abrindo uma situação tão difícil e dolorosa para ter informação é fundamental. Estamos rezando para que tudo dê certo nessa história com a Lua", acrescentou o apresentador.

Pelo Instagram, Tiago Leifert agradeceu o apoio de Faustão. "Muito obrigado, meu amigo! Vamos com fé. Levem seus bebês no oftalmologista no primeiro ano de vida", escreveu.