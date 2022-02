Marcela Monteiro teria sido demitida por se recusar a andar de ônibus - Reprodução Internet

Publicado 04/02/2022 11:20 | Atualizado 04/02/2022 12:44

Rio - Marcela Monteiro, ex-repórter do "Vídeo Show", foi demitida da CNN Brasil. Ela ficou a emissora cerca de um ano e meio e, de acordo com o "Notícias da TV", teria tido o contrato encerrado por ter se recusado a andar de ônibus. A repórter estava na cidade de Resende, a 146 km da capital fluminense, e teria feito a emissora pagar um motorista de aplicativo para trazê-la de volta ao Rio. A CNN nega que esse tenha sido o motivo da demissão.

A jornalista foi contratada pela CNN Brasil em abril de 2020 e atuava como repórter factual. Sendo assim, ela não tinha uma equipe própria para acompanhá-la na maioria das pautas. Mas, no "Caso do Uber", como o episódio foi apelidado nas filiais da CNN do Rio e de São Paulo, Marcela ganhou auxiliar.

Ainda de acordo com o site, Marcela passou seis dias em Resende em novembro do ano passado. Quando percebeu que ela estava há seis dias sem folga, a emissora decidiu mandar outra pessoa para cobri-la. No entanto, a colega de Marcela viajou de ônibus, com poltronas sem leito e semileito para descanso.

Quando a mesma opção foi dada a ela para que ela retornasse ao Rio, Marcela recusou. A emissora, então, pagou um carro particular para trazê-la de volta. O valor da corrida ficou em torno de R$ 500. Marcela alegou ter fobia de viajar em ônibus e que não conseguiria ficar em um lugar fechado como aquele por muito tempo. Ela também alegou questões de segurança.

O caso não foi esquecido e se tornou determinante para sua saída da emissora, dois meses após o ocorrido. A CNN negou que a demissão tenha acontecido por conta do caso do carro particular. "A CNN Brasil informa que o desligamento da jornalista Marcela Monteiro não está relacionado a supostas divergências sobre o transporte dos repórteres", disse ao "Notícias da TV".

Já Marcela agradeceu pela oportunidade de trabalho na emissora. "Tenho uma enorme gratidão por tudo o que pude trocar e aprender durante esse período todo na CNN Brasil. Tenho muito orgulho do que fizemos juntos. Obrigada!".