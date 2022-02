Rafael Vitti e Larissa Manoela são os protagonistas de ’Além da Ilusão’ - João Cota / TV Globo

Rafael Vitti e Larissa Manoela são os protagonistas de 'Além da Ilusão'

Publicado 07/02/2022 07:00

Rio - A novela "Além da Ilusão", de Alessandra Poggi com direção artística de Luiz Henrique Rios, estreia nesta segunda-feira na TV Globo, substituindo "Nos Tempos do Imperador", no horário das 18h. A trama marca a esperada estreia de Larissa Manoela como protagonista de um folhetim da emissora carioca e conta a história de amor de um casal improvável: o mágico Davi, interpretado por Rafael Vitti, e a aspirante a modista Isadora, vivida por Sofia Budke na infância, e por Larissa na juventude.

A primeira fase se passa em 1934, em Poços de Caldas, Minas Gerais, onde os protagonistas têm seu primeiro encontro. Na época, Isadora (Sofia Budke) é apenas uma menina. Davi, na verdade, é apaixonado por sua irmã, a jovem Elisa (Larissa Manoela). A paixão entre eles desperta a ira do juiz Matias Tapajós (Antonio Calloni), pai das meninas, que não aceita o relacionamento por achar que o mágico não está à altura de sua filha. Mesmo com todos os obstáculos, Davi e Elisa decidem apostar no amor. Só que a história deles acaba em tragédia quando Elisa é assassinada acidentalmente e Davi é responsabilizado injustamente pelo crime.

"É um prazer estar nessa novela e falar sobre o amor. Esse é o tema principal da história. É um amor à primeira vista, uma coisa que pouco se vê entre os jovens da nossa geração. É algo que a gente quer resgatar. A gente quer que as pessoas consigam se identificar com esses personagens, com o amor verdadeiro, essa coisa que pulsa, que falta o ar, que causa borboletas no estômago", afirma Larissa Manoela. "Eu sou muito empolgado com a nossa história. É uma coisa linda de morrer. A gente buscou muito essa conexão que existe entre os personagens, uma coisa de confiança mesmo. A Lari é uma parceira excepcional, super aberta, foi uma grata surpresa", elogia Rafael Vitti.

Dividida em duas fases, entre 1934 e 1944, a trama tem como pano de fundo as transformações sociais , o progresso e a modernização pelos quais o Brasil passou na época. "Nos anos 30 e 40, tivemos um momento muito rico da história do Brasil. A gente estava vivendo o fim da Era Vargas, os movimentos feministas começando a ganhar força, a mulher lutando por seu lugar no mercado de trabalho, o movimento de classes trabalhistas... Muita coisa aconteceu nessa época, inclusive a Segunda Guerra Mundial. A gente usa todo esse universo como pano de fundo da novela, para ajudar a contar a história de amor. Mas não é a intenção fazer nenhum documentário de época", explica a autora Alessandra Poggi.



Para o diretor Luiz Henrique Rios, "Além da Ilusão" é um resgate aos antigos folhetins. "A Alê faz uma novela sem medo de ser novela. Ela trabalha com um registro muito interessante de imaginar o clichê não como algo repetido e velho, mas como algo que é inconsciente e próximo. Essa é uma novela que quer ser novela, deseja ser novela", garante. "A gente se inspirou no filme 'Desejo e Reparação', na série 'Bridgerton', que eu acho que é uma brincadeira muito interessante sobre passado e presente, e muitos filmes. A gente assistiu a muita coisa. A gente quis fazer um passado muito livre, muito próximo do presente", completa.

Gravações

"Além da Ilusão" finalmente chega às telinhas depois de uma preparação de dois anos, já que a trama teve que ser adiada por conta da pandemia da covid-19. Rafael Vitti conta que voltar aos estúdios para as gravações foi especial. "Pra mim foi emocionante demais voltar depois de tudo que a gente viveu e está vivendo ainda. Estava precisando voltar. Foi bom", comemora.

"A gente veio trabalhando online uns dois meses antes de começarem as preparações presenciais. Vai fazer dois anos que a novela está para sair. Nós (ele e Larissa Manoela) começamos um pouco antes de todo mundo, o que foi ótimo. Quando a gente foi para o presencial, rolou aquele choque. Estava todo mundo em casa... Pode tocar, chegar perto? Como é?", relembra.

"A gente teve ajuda da Maria Beta Perez, nossa preparadora, que tem uma sensibilidade incrível para construir esse tipo de relação. O principal quando a gente vai construir uma relação de casal é a confiança. Então, eu sempre procuro mostrar para a minha parceira que ela pode confiar em mim e que espero poder confiar nela. Esse é um ótimo ponto de partida, e a partir daí, da intimidade, a gente vai construindo a paixão e todas as outras bases que sustentam uma relação entre os personagens. Foi acontecendo meio naturalmente, nós dois estamos muito abertos e querendo muito que a novela dê certo", completa.

Larissa Manoela conta que estava ansiosa para finalmente começar a gravar. "A gente já está nesse processo há um bom tempo e quando de fato começou, tive que controlar muito essa expectativa. Sempre tive na minha mente que, no momento certo, quando tudo estivesse seguro pra começar esse processo, a gente ia ter uma linda caminhada pela frente", explica.

"Fiquei muito realizada. É um sonho que eu já tinha desde antes e quando eu finalmente vi acontecendo, nos primeiros encontros, inicialmente virtuais, foi muito bacana porque a gente vai se conhecendo, vai criando uma relação através do virtual e quando a gente chega no presencial vai somando e agregando tudo para levar essa história e todas as emoções, sensações ao público", diz a atriz.

"A gente veio totalmente entregue para poder viver essas histórias, para poder construir esses personagens. Fiquei muito feliz de ter um parceiro tão incrível como o Rafa para criar os personagens, essa relação, esse amor. A gente conseguiu trocar todo tempo entre nós, com o Luiz, com a Alê, com a berta. Tudo isso vai só agregando e a gente vai construindo uma parceria incrível", finaliza.