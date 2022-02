Ana Maria Braga lembra aniversário deTom Veiga - Reprodução/TVGlobo

Publicado 04/02/2022 16:33

Rio - Ana Maria Braga comoveu os internautas durante o "Mais Você" desta sexta-feira (04) ao falar do amigo, Tom Veiga. O intérprete de Louro José faria 49 anos no próximo domingo. A fala da apresentadora ocorreu no encerramento do programa.

fotogaleria "No domingo meu querido Tom Veiga faria 49 anos, eu queria mandar um beijo em memoria a ele, onde ele estiver", disse emocionada. Tom Veiga faleceu em novembro de 2020 devido a um acidente vascular cerebral (AVC) em decorrência de um aneurisma.

Nas redes sociais, os internautas ficaram comovidos com a lembrança de Ana Maria Braga. "A Ana Maria com a voz embargada de emoção desejando Feliz Aniversário ao Tom veiga", notou um. "Gente, muito louco ver como mencionar o nome do Tom Veiga faz a Ana Maria praticamente chorar", escreveu outro.

Confira: