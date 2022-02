Letícia Colin é a motoqueira do - Reprodução/TVGlobo

Publicado 06/02/2022 18:13

Rio - Aconteceu neste domingo (06) mais uma eliminação no "The Masked Singer - Brasil". Entre os personagens menos votados pela plateia ficaram o abacaxi, a motoqueira e a borboleta. Pelo escolha dos jurados, a motoqueira acabou se despedindo da competição e o público descobriu que Letícia Colin estava por trás da fantasia.

Após a revelação, a atriz desabafou sobre sua relação com a música. "Eu estava muito traumatizada com essa questão do canto, então isso foi muito terapêutico. Já fui muito cobrada e nunca fui livre e feliz para cantar e dançar e aqui eu fui. Agora não vou mais parar de cantar", afirmou.