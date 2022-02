Rodrigo Mussi do - Reprodução/Gshow

Publicado 06/02/2022 18:59

Rio - Rodrigo Mussi, segundo eliminado do "Big Brother Brasil 22", fez uma participação no "Caldeirão com Huck" e comentou sobre sua estadia na casa mais vigiada do país.

fotogaleria Rodrigo revelou o que sentiu com a eliminação precoce. ""Fiquei bem triste quando saí, e esperava ir além, mas eu fiquei feliz com o carinho que estava recebendo, é impressionante o carinho, até de pessoas que não gostariam que saísse, isso está fazendo reviver", disse.

O ex-BBB comentou ainda sobre o excesso de comentários sobre jogo dentro do programa. "Eu faria algumas coisas diferentes, repensei, tentava aproveitar coisas da casa, mas lá dentro eu pensava: 'O que tenho que fazer?'. Ficava ansioso e transportava para o jogo. O que penso ser determinação e foco, às vezes, se confunde com agressividade. Parecia agressivo", pontuou Rodrigo.

"Vivia numa bolha e tem coisas que achava que era normal, tinha que ter buscado informação, tinha que ter ido atrás, não dá pra dizer sim ou não, fui ingênuo de perguntar, não teria feito isso e quem se ofendeu, está no direito de ficar ofendido", concluiu.