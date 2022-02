Fernando Rêgo Barros é demitido após 31 anos na Globo - Reprodução

Publicado 08/02/2022 12:59

Rio - O jornalista Fernando Rêgo Barros foi demitido da TV Globo após 31 anos na emissora. Ele contou no Instagram que até a noite de domingo, não fazia ideia de que seria desligado da empresa.

"Quando gravei esta reportagem, no domingo à noite, para o 'Bom Dia Brasil' de ontem (segunda-feira), eu não sabia que seria minha última matéria da Globo. Sim, depois de 31 anos e milhares de reportagens, fui desligado da empresa onde aprendi quase tudo o que sei de jornalismo", escreveu.

"Nessas mais de três décadas, trabalhando no Recife e em Brasília, dediquei-me com todas as minhas forças a fazer sempre o melhor. Participei de muitas coberturas jornalísticas importantes, tanto no Recife quanto em Brasília. Na política, na economia, na saúde, nas comunidades, nos esportes (Copa do Mundo de 2014 e Copa das Confederações de 2013)", continuou.

"“Sei que o jornalismo sério, comprometido com a verdade e com os fatos, esse vai seguir comigo para onde eu for. Na Globo, muitos colegas se tornaram grandes amigos. Agradeço à empresa por todas as oportunidades que me deu. Fechou um ciclo e espero logo poder abrir outro", completou.