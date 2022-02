Adrilles Jorge faz saudação nazista durante o programa ’Opinião’, da Jovem Pan News - Reprodução

Publicado 09/02/2022 07:54 | Atualizado 09/02/2022 11:02

Rio - O ex-BBB e comentarista político Adrilles Jorge causou revolta ao fazer a saudação nazista, ao vivo, durante o programa "Opinião", comandado pelo jornalista William Travassos, na Jovem Pan News, nesta terça-feira. Ao final de sua fala, Adrilles fez uma variação do "sieg heil", saudação usada por Hitler e seus apoiadores.

A variação da saudação nazista feita por Adrilles não é a mais conhecida. O gesto feito pelo comentarista político, com o braço flexionado e a mão aberta na altura do rosto, era realizado por Hitler e pelo ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels, após discursarem em resposta a saudação feita pelo público.

Ao notar o constrangimento do comentarista Diogo Schelp, com quem debatia, e do apresentador William Travassos, Adrilles riu. "Surreal, Adrilles", disse Travassos.

O tema do programa era justamente a polêmica envolvendo o podcaster Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil durante conversa com os deputados Tábata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (Podemos) no podcast "Flow".

Ao longo do dia, várias marcas patrocinadoras do podcast retiraram seu apoio ao programa. De acordo com o Flow Estúdios, responsável pelo podcast, Monark foi demitido e também será retirado da condição de sócio da empresa. Monark publicou nas redes sociais um vídeo alegando estar bêbado e pedindo desculpas. Durante o episódio, Monark e os convidados bebiam hidromel, um fermentado cujo valor alcoólico varia, chegando a no máximo 20%.

De acordo com a Lei Federal nº 7.716, de 1989, apologia ao nazismo é crime no Brasil. O texto define no artigo 20 a pena de reclusão para quem defenda tais ideias. No caso do "Flow" e do gesto feito por Adrilles Jorge no programa "Opinião", é considerado que a propaganda foi feita por meios de comunicação. Para estas situações, há agravante do crime e o tempo máximo de reclusão é de cinco anos.

Adrilles usou o Twitter para negar as acusações. "A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, um tchau é interpretado como um saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo", disse.

A Jovem Pan também se pronunciou sobre o assunto. "O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do Grupo Jovem Pan".

