Naiara Azevedo no ’Mais Você’ - Reprodução/Globo

Naiara Azevedo no ’Mais Você’Reprodução/Globo

Publicado 09/02/2022 10:03 | Atualizado 09/02/2022 10:54

Rio - Fora do "BBB 22", Naiara Azevedo tomou o tradicional café da manhã do eliminado com Ana Maria Braga no "Mais Você", na manhã desta quarta-feira. A apresentadora começou o programa com a música "Avisa que eu cheguei", parceria da sertaneja com Ivete Sangalo, e questionou se ela havia esquecido da letra da canção que diz para a pessoa aproveitar o máximo, pois se "vive apenas uma vez".

Ana Maria também perguntou se ela conseguiu descansar e falar com a família. "Não consegui descansar, mas não preciso. Só preciso viver isso... Consegui falar com minha irmã, que está no hotel comigo, e com meu pai e minha mãe. Só precisava falar com eles para ter paz. Meu maior medo era decepcioná-los. Não decepcionei. O que vier, estou de peito aberto".

A apresentadora ainda questionou se os brothers entenderam o discurso de Tadeu Schmidt. "Não entenderam porque eles não querem entender. Eles vivem na realidade deles, nenhum recado que vocês derem pra eles, vai fazer eles mudarem, eles têm a verdade deles e isso não vai mudar... Algumas pessoas tem o coração mais puro, mais aberto a entender. Outras pessoas, não. O que mais senti foi pena. As pessoas problematizam muito, as pessoas buscam problemas", continuou.

Ela também falou sobre a sua visão em relação ao reality. "Eu vejo que o 'BBB' é uma oportunidade única de você ter um encontro com você mesmo. oportunidade de conviver com pessoas que jamais você conheceria na sua vida.... Você pode se conectar com pessoas mais improváveis e elas se tornarem suas melhores amigas", prosseguiu ela, que ficou próxima de Linn da Quebrada, Jessilane e Natália nos últimos dias.

"Achei que estava tudo bem, que eu estava preparada. Sempre falei de amor próprio e empoderamento, sempre fiz terapia, mas, de fato, com toda essa busca por autoconhecimento, fiquei só. Quando entrei no confinamento, percebi que nunca tinha ficado só comigo mesmo. Percebi que não sabia nada sobre a Naiara, só sobre a artista. Quando me deparei comigo mesma, eu perguntei: 'o que gosto de fazer? O que gosto de beber?' Não sabia sobre minhas vontades próprias. Foi o início da confusão entre a artista e a pessoa", continuou.

Naiara, que aprendeu a cozinhar com a mãe, falou sobre o hobbie. "Eu amo, Ana. Cozinhar é um ato de amor. É muito mais que receita. É uma forma de demonstrar sentimento. É isso", opinou ela, que comentou o hábito de cozinhar de madrugada. "Eu fazia buchada de madrugada, fazia meu café da manhã, meu almoço e até minha janta de madrugada", disse, aos risos.

Ana Maria também repercutiu o fato de Naiara ter dito que sentiu falta do ex-marido, Rafael, durante o confinamento em papo pós-eliminação com Rafa Kalimann. A cantora sertaneja explicou. "Nós começamos a nossa relação como 'melhores amigos'. Quando a gente entendeu que a gente não estava fazendo bem pro outro, a gente decidiu se separar. Mas isso não afetou a relação como amigos. Éramos casados, tínhamos o compromisso da fidelidade, mas não éramos felizes. Decidimos seguir caminhos diferentes. Mas continuamos amigos", revelou;

Crise de ansiedade

Naiara também falou sobre crise ansiedade que teve. "Eu era muito durona na queda (antes do 'BBB'). Precisei ser assim, criar essa casca para chegar até aqui. Entendi que não podia chorar. Aí quando fiquei sozinha comigo mesma (dentro do 'BBB'), dei uma pirada e fiquei confusa. Quando peguei o (castigo do) Monstro, comecei a pensar no mundo aqui fora", explicou.

"Também sentia o ambiente pesado por não conseguir me conectar com as pessoas, sentia alguns olhares e risadinhas. E comecei a me sentir culpada. Entrei naquela paranoia... Foi virando uma bola de neve. Quando recebi o monstro, me senti só, me senti humilhada, achei que estava fazendo algo errado. Quando pensei que não, tive uma crise ansiedade e me senti muito envergonhada. Fiquei muito confusa", continuou.

Relação com Tiago Abravanel

A amizade da cantora com Tiago Abravanel também foi assunto na entrevista. Os dois já eram amigos fora da casa e tiveram altos e baixos durante o confinamento. Ana Maria questionou se os dois já eram amigos antes. "Éramos amigos (antes do 'BBB'), de ir para casa do outro. Tiago sabe coisas muito pessoais da minha vida. Pelo menos da minha parte, eu o considero um grande amigo", disse..

Tiago chegou a titular a cantora sertaneja como "grande decepção" do jogo. "Continuo discordando e achando errado o que ele feio. Não gostei e deixei claro que não gostei. Mas está tudo certo. A gente não pode dominar o sentimento do outro", desabafou.

Jogo sujo x jogo limpo

Antes de finalizar o papo, Ana Maria ainda fez uma dinâmica com a ex-sister. Ela teve de opinar quem faz jogo limpo e quem faz jogo sujo. Ela escolheu Arthur Aguiar, Douglas Silva, Natália, Pedro Scooby e Linn da Quebrada como participantes que fazem "jogo limpo". Em relação a Linn, ainda se animou. "Estou com muita saudade dela, é jogo limpíssimo", revelou.

E não fugiu da raia na hora de criticar Jade Picon, Bárbara, Laís e Brunna Gonçalves. "Nessa você ataca gasolina e acende isqueiro. A louca. Brincadeira", desabafou ao falar de Jade. "O jogo é tão sujo, quem nem consigo ver a cara dela. Está embaçado", disse ao ver a foto de Bárbara. "Estava no meu VIP, grande decepção", revelou sobre Bárbara. "Sempre foi um ponto de interrogação, mas sentia as alfinetadas", disparou sobre a esposa de Ludmilla.