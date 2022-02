Adrilles Jorge faz saudação nazista durante o programa ’Opinião’, da Jovem Pan News - Reprodução

Publicado 09/02/2022 10:41 | Atualizado 09/02/2022 11:00

Rio - A Jovem Pan demitiu o ex-BBB e comentarista político Adrilles Jorge após ele fazer um gesto que foi interpretado como uma saudação nazista durante o programa "Opinião", na noite desta terça-feira. A informação é do "Uol". Em nota, o grupo afirmou repudiar qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. A empresa afirmou, também, que seus comentaristas têm liberdade para emitir opiniões, desde que dentro da lei.

"O nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, com partidos normalizados", disse Adrilles durante o programa "Opinião", comandado pelo jornalista William Travassos, que interrompeu o comentarista, afirmando que o programa estava sendo encerrado. Foi, então, que Adrilles fez o gesto. William Travassos, chocado, disparou: "Surreal, Adrilles". Ele riu.

Com a repercussão negativa, Adrilles negou ter feito a saudação nazista e disse apenas estar dando tchau. "A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, um tchau é interpretado como um saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo", escreveu no Twitter.

Confira abaixo a nota do grupo Jovem Pan:

"O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais.

No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido.

Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do Grupo Jovem Pan".