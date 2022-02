Israel e Rodolffo - Reprodução/Globo

Israel e RodolffoReprodução/Globo

Publicado 09/02/2022 11:11 | Atualizado 09/02/2022 11:41

Rio - Os cantores Israel e Rodolffo tiveram de cancelar a participação no "Encontro" nesta quarta-feira. Isso porque, segundo a apresentadora Fátima Bernardes, a irmã de Rodolffo, que faz parte da equipe da dupla, testou positivo para covid-19. Eles testara, negativo, mas, por questão de segurança, não puderam se apresentar no matinal da TV Globo.

fotogaleria

"Infelizmente, um dos integrantes da nossa equipe testou positivo para covid. Por questões de segurança e de protocolo, vamos ter que remarcar a nossa apresentação", disse Israel. "A gente testou negativo, mas um dos nossos integrantes que (testou positivo)", esclareceu Rodolffo. "Estamos todos bem", completou Israel.

Dupla apresentaria principais sucessos no palco do programa, como "Batom de Cereja". Rodolffo ainda comentaria sua participação no "BBB" do ano passado.