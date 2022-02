Thalía interpreta Marimar - Foto: Televisa

Rio - Protagonizada pela mexicana Thalía, "Marimar" vai ser exibida pelo VIVA, canal por assinatura do grupo Globo, a partir do dia 7 de março, de segunda a sexta, na faixa das 19h30. A novela já foi exibida pelo SBT quatro vezes e desde 2021 está disponível no Globoplay. Será a primeira novela latina a ser exibida pela emissora.

Produzida em 1994, a novela mexicana já foi exibida em inúmeros países. Na trama, Marimar é uma jovem muito humilde que vê a sua vida mudar ao conhecer Sérgio (Eduardo Capetillo), herdeiro de uma renomada família da região. Suas vidas se cruzam em uma complicada história de amor e vingança.



"Marimar" é a segunda novela da "Trilogía de las Marías", a qual foi iniciada em 1992 com "María Mercedes" e finalizada por "María del Barrio", em 1995. Todas já exibidas no Brasil pelo SBT.