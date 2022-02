Rodrigo Lombardi, Taís Araujo, Ivete Sangalo, Péricles, Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch no ’The Masked Singer Brasil’ - Globo/Maurício Fidalgo

Publicado 13/02/2022 09:58 | Atualizado 13/02/2022 10:18

Rio - Neste domingo, o cantor Péricles é o jurado convidado do "The Masked Singer Brasil", que vai ao ar após "The Voice +", na TV Globo. Ele se une a Tatá Werneck, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch na missão de descobrir quem está por trás da máscara. Além da missão de detetive, Péricles abre o programa cantando ao lado da apresentadora Ivete Sangalo.

"Eu adorei participar do 'The Masked Singer Brasil', já assistia de casa junto com a família, e poder estar lá com todos os jurados que eu adoro foi incrível. É uma experiência inesquecível que eu recomendo para todo mundo. Cantar com a Ivete Sangalo também foi maravilhoso, me senti muito honrado", destaca o cantor.

Ainda no programa, o segundo grupo de mascarados volta ao palco para confundir um pouco mais a cabeça dos jurados. O Robô, o Boto, o Camaleão, o Pavão, o Dragão e o Caranguejo já estão prontos para mais uma tarde de apresentações, diversão e muito mistério.

O "The Masked Singer Brasil" é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem supervisão artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).