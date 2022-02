Patrick Sampaio - Divulgação

Rio - Patrick Sampaio chega em "Além da Ilusão" como Artur, advogado que será um elo com o passado de Davi (Rafael Vitti). O advogado vai defender o mágico no julgamento pelo crime de que é acusado injustamente na primeira fase da novela de Alessandra Poggi, ambientada em Poços de Caldas, na década de 1930. No decorrer da trama, Artur se torna um grande amigo de Davi e será uma das únicas conexões com o passado e a verdadeira história de Davi.

"Artur é um idealista, um advogado que, mesmo não tendo onde cair morto, tende a defender os que não podem pagar. É o que o faz se aproximar do Davi, um artista de rua que está sendo acusado por um crime que não cometeu. Artur acaba se tornando um amigo e um dos poucos aliados do mágico”, reflete ele.

Já nos cinemas, Patrick dá vida a um fotógrafo no longa-metragem "Foram os sussurros que me mataram", com direção de Arthur Tuoto. O filme retrata os dias que antecedem a estreia de um reality show e o confinamento da celebridade Ingrid Savoy, vivida por Mel Lisboa. Em um quarto de hotel a celebridade sofrerá ataques de fãs, anarquistas e repórteres. Apesar do cerco para protegê-la, um misterioso "paparazzi", vivido pelo ator, consegue entrar no quarto e os dois vão estabelecer uma conexão franca. O filme tem produção da Grafo Audiovisual e será lançado pela Olhar Distribuição.